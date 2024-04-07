"Но не как в прошлый раз" — Синоптики предупредили белорусов о температурных качелях от +25°C до +12°C на предстоящей неделе

📷 Фото

Опубликовано: 07.04.2024 10:20 , Обновлено: 07.04.2024

Внезапное, порадовавшее всех белорусов тепло внезапно сменилось дождями. Контрастные погодные явления сбивают с толку, но переживать не стоит, до настоящей тёплой весны, если верить синоптикам, осталось совсем немного.

С воскресенья погода возьмёт курс на потепление — в Беларусь придёт тепло с юга Европы. Воздух начнёт прогреваться и достигнет своего пика в среду, явив белорусам майские +22..+25°, уверяют синоптики телеграм-канала Nadvorie.

В Белгидромете на начало недели спрогнозировали “переменную облачность”.

Так, в понедельник, 8 апреля , по Беларуси ожидают погоду преимущественно без осадков. Кратковременные дожди возможны пройдут по северу страны, отметили специалисты Белгидромета. В отдельных районах, днём и ночью, спрогнозировали слабый туман. Ночью столбик термометра покажет +5 +12°С, а днем от +18°С по северу Беларуси и до +26°С по юго-западу страны.

В вторник, 9 апреля , погода останется прежней — преимущественно без осадков и кратковременные дожди по северу страны. Температура воздуха ночью +7 +14°С, днем тёплые +20 +26°С, считают госсиноптики.

Однако обольщаться не стоит, с той же среды в Беларусь придёт холодный фронт с западной Европы и температура вновь снизится, отмечают синоптики телеграм-канала Nadvorie.

“Похолодает, но не как в прошлый раз, а градусов до +12..+15°, что в принципе является нормой для апреля”, — считают специалисты телеграм-канала Nadvorie.

Там же отметили, что подобная картина сохранится вплоть до выходных, после чего, в воскресенье, температура опять начнёт повышаться.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ученые из Национального океанографического центра Великобритании опубликовали прогноз на лето в 2024 году. В своих исследованиях они назвали причины, по которым спрогнозировали его аномально жарким. Что ждать в Беларуси?

Ученые предсказали Европе «необычно засушливое» лето. А чего ждать в Беларуси?