Должен ли работодатель оплачивать обучение нового сотрудника? В Минтруда и МНС Беларуси объяснили нюансы

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Опубликовано: 09.02.2025 11:20 , Обновлено: 09.02.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) и Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь разъяснили, как правильно с точки зрения законодательства платить за обучение нового сотрудника и как учитываются эти выплаты при расчёте налогов.

Что такое наставничество в этом контексте?

Если простыми словами, наставничество — это когда более опытный сотрудник организации обучает новичка, помогает ему освоить профессию, делится своим опытом и знаниями. Это не просто дополнительные обязанности, а часть трудовой функции, которая должна быть прописана в должностной инструкции работника, трудовом договоре и других внутренних документах компании (локальных правовых актах), сообщило госагентство БелТА.

Как оформляется наставничество?

Определение трудовой функции : Наниматель (работодатель) самостоятельно решает, включать ли функции наставничества в должностную инструкцию конкретного работника.

: Наниматель (работодатель) самостоятельно решает, включать ли функции наставничества в должностную инструкцию конкретного работника. Локальный правовой акт : Компания может принять внутренний документ, который будет регулировать организацию наставничества (например, положение о наставничестве).

: Компания может принять внутренний документ, который будет регулировать организацию наставничества (например, положение о наставничестве). Оплата труда : За выполнение обязанностей наставника работнику может быть установлена стимулирующая выплата (надбавка, премия и т. п.). Размер и порядок выплаты определяются коллективным договором, соглашением, другими внутренними документами компании и трудовым договором.

Как выплаты за наставничество влияют на налоги?

Если обязанности по наставничеству официально прописаны во внутренних документах компании и трудовом договоре, и выплаты за наставничество связаны с процессом производства и реализации, то эти выплаты включаются в состав затрат, учитываемых при налогообложении. То есть, компания может уменьшить налогооблагаемую базу на сумму этих выплат.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что одна из компаний предложила белорусам работу вахтовым методом в Минске, которая заключается в уборке кинотеатров. Наниматель пообещал проездной, спецодежду, а также приятный бонус — бесплатное жильё для иногородних. Однако подобное предложение понравилось не всем и некоторые пользователи TikTok заявили, что «работодатели вообще обнаглели».

«Работодатели вообще обнаглели» — Белорусам предложили работу и квартиру в Минске. Что некоторых не устроило?