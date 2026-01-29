Ниже -30°С. Синоптики предупредили белорусов о самом сильном похолодании этой зимы

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Опубликовано: 29.01.2026 07:47 , Обновлено: 29.01.2026

Синоптики предупредили белорусов о самом сильном похолодании этой зимы. По прогнозам, уже к выходным столбики термометров могут вернуться к двадцатиградусным значениям, которые белорусы уже наблюдали в этом сезоне. Но на этот раз, по мнению экспертов, это будет не предел и мы вполне можем увидеть тридцатку и даже ниже.

По расчётам авторов тематического Telegram-канала “Метеовайб”, уже завтра, 30 января, Беларусь окажется на южной периферии холодного скандинавского антициклона, и к нам начнёт поступать холодный северный воздух. В обычных условиях в январе это принесло бы те самые двадцатиградусные морозы, но в этот раз метеокартина разворачивается несколько иначе.

Усугубит ситуацию, по словам специалистов более холодное ядро антициклона с Карского моря, которое вольётся в этот скандинавский антициклон. Кроме того, с Черного моря на Поволжье начнет смещаться и углубляться активный южный циклон, а его тыловая часть только усилит продвижение морозного арктического воздуха на юго-запад.

“В результате, в выходные и в начале следующей недели на территорию Беларуси начнет поступать очень холодная воздушная масса с отрицательной температурной аномалией 15-20°С и более! Высока вероятность суточных рекордов минимальных температур”, - предупредили специалисты.

Исходя из данных европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, уже ночью в субботу, 31 января, по северу Беларуси температура опустится до -25°С, в воскресенье, 1 февраля, ночью в большинстве районов страны термометры покажут до -21..-27°С, а местами и до -30°С.

А уже в начале следующей недели авторы Telegram-канала спрогнозировали ещё более суровое похолодание - местами ниже -30°С .

Кстати, о резком похолодании уже предупредил и Белгидромет. По его прогнозу, в ночь с 30 на 31 января местами по Витебской области ожидается усиление ночных морозов до -25°С. Более длительных прогнозов ведомство пока не давало.

Напомним, с приходом ультраполярного вторжения, по прогнозам синоптиков, должно уменьшиться количество осадков. К тому же, они вернуться в “нормальному” зимнему снегу вместо нынешнего замерзающего дождя.

До -25°С. Белорусам приготовиться к ультраполярному вторжению