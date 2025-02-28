"Никогда такого не было" - Минчанка пожаловалась на "новый вирус" в столице. "Обычный подъем заболеваемости" или нет?

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Опубликовано: 28.02.2025 15:24 , Обновлено: 28.02.2025

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на "новый вирус" в столице. Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то говорил про схожие симптомы у себя и делился, сколько времени болел, другие же писали об "обычном подъеме заболеваемости" в конце зимы.

“В Минске новая зараза. Оказывается, это прям эпидемия. Я поделилась в социальных сетях, что у меня 5-й день держится температура, горло [вероятно, болит], нос, еще и ухо заложило. Никогда такого не было. У многих те же симптомы, и ничего не помогает, кроме как антибиотики”, - утверждает девушка. По ее словам, температура тела у нее то 37,4, то 38,5°С.

[info_b]При появлении этих симптомов и других ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, следует обратиться к врачу за назначением лечения под наблюдением специалиста.[/info_b]

“И этот кашель, от которого все органы переворачиваются”, - поделилась своим симптомом одна комментаторша.

“Мне даже антибиотики не помогали, я мучалась долго. Горло, температура, осипший голос, заложило уши и нос. Не могла вылечить недели три, думала, что уже в больницу слягу. Таблетки пила, а толку ноль”, - написала другая.

Третья утверждала, что это “обычный подъем заболеваемости в этот период”. “Каждый сезон одно и то же”, - высказала схожее мнение еще одна пользовательница TikTok.

“Всегда в конце зимы был грипп, и ничего в этом удивительного нет”, - добавила комментаторша.

Но многие делились историями своей болезни с симптоматикой. “Два дня сильно горло болело, потом насморк начался, потом ухудшилось самочувствие и начался кашель с мокротой. На 5-й день легче только без лечения. Насморк отступает, кашель тоже”, - рассказала пользовательница.

Допмеры Минздрава для профилактики инфекций

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай в январе рассказала о дополнительных мерах по профилактике острых респираторных инфекций в стране. Среди прочего это так называемые “утренние фильтры” в школах и детских садах, а также раздельный прием пациентов в поликлиниках.

По словам Нечай, в поликлиниках ввели раздельный прием пациентов с соматическими заболеваниями и с признаками острых респираторных инфекций (ОРИ).

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Также мы сообщали, что Минздрав Беларуси продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции и спрогнозировал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) как раз на конец января — февраль.

Минздрав продлил вакцинацию от гриппа в Беларуси. На какой период спрогнозировал рост заболеваемости?