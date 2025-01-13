Минздрав решил ввести "утренние фильтры" в белорусских школах и раздельный прием в поликлиниках

Опубликовано: 13.01.2025 15:14 , Обновлено: 13.01.2025

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай рассказала о дополнительных мерах по профилактике острых респираторных инфекций в стране. Среди прочего это так называемые "утренние фильтры" в школах и детских садах, а также раздельный прием пациентов в поликлиниках.

По словам Нечай, в поликлиниках вводят раздельный прием пациентов с соматическими заболеваниями и с признаками острых респираторных инфекций (ОРИ). “Утренние фильтры” в свою очередь предполагают своевременное выявлений детей с признаками ОРИ в школах и детсадах. Чтобы в коллективы не попали ребята с признаками респираторных инфекций, мероприятие и проводят утром.

К слову, главный государственный санврач [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25796” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнила [/link], что дети с признаками заболевания могут отсутствовать в учреждениях образования до пяти дней без предоставления медсправки.

На предприятиях и в организациях Нечай посоветовала проводить влажную уборку, проветривать помещения и обеспечить условия для соблюдения личной гигиены. Напомнила замминистра здравоохранения и о том, что в Беларуси продолжается вакцинация против гриппа и СОVІD-19.

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“Учитывая, что у нас в запасе как минимум две недели [до прогнозируемого роста заболеваемости ОРИ], а для формирования иммунитета этого времени достаточно, прошу людей из групп риска воспользоваться этой возможностью и вакцинироваться как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции”, - [link href=“https://belta.by/society/view/minzdrav-prokommentiroval-dopolnitelnye-mery-po-minimizatsii-riskov-rasprostranenija-ori-688453-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова главного государственного санврача госагентство БелТА.

В Беларуси продлили вакцинацию от гриппа

Ранее Telegraf.news писал, что Минздрав Беларуси продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции и спрогнозировал рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на конец января — февраль.

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Также мы рассказывали, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили, что в Беларуси для вакцинации от коронавируса начали использовать новый препарат «Конвасэл». Его создали на основе рекомбинантного N-белка в России, на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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