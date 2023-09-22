Неуплата ни при чем. В «Белтопгазе» рассказали, кому из белорусов отключат газовые плиты. И не только

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Опубликовано: 22.09.2023 17:24 , Обновлено: 22.09.2023

В «Белтопгазе» пояснили, в каких случаях белорусам могут отключить бытовое газовое оборудование. И дело тут не в неуплате.

Все дело в том, что при проведении техобслуживания сотрудники газоснабжающих организаций вынуждены отключать неисправное, с утечками газа оборудование. И речь не только про газовые плиты. Обычно это связано с истекшим сроком его эксплуатации. Отремонтировать такое оборудование невозможно из-за отсутствия запасных частей, “в связи со снятием с производства той или иной марки”, пояснил Николай Струцкий, замначальника управления систем газоснабжения ГПО «Белтопгаз».

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[info_b]В январе-августе 2023 года произведена замена около 93 тыс. единиц устаревшего бытового газового оборудования. Всего в жилфонде Беларуси находится более 3,6 млн. газовых плит, около 820 тыс. отопительных газовых котлов и 215 тыс. газовых водонагревателей.[/info_b]

Струцкий посетовал, что многие, несмотря на заранее вывешенные объявления с указанием даты и времени выполнения работ, не предоставляют доступ для проведения техобслуживания. «Несвоевременно принятые меры по профилактике впоследствии могут привести к трагедии. Причем пострадать могут и другие люди, проживающие рядом», - напомнил он.

[info_b]В 2022 году из-за несоблюдения правил пользования газом произошло 11 происшествий, из которых пять привели к пожарам, три - к отравлению продуктами сгорания, три - к взрывам газовоздушной смеси. Пострадало 14 человек, трое погибли.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минэнерго пообещали модернизировать сети в 1,5 тыс. населенных пунктов Беларуси.

В Минэнерго пообещали модернизировать сети в 1,5 тыс. населенных пунктов Беларуси. Где?