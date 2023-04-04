В Минэнерго пообещали модернизировать сети в 1,5 тыс. населенных пунктов Беларуси. Где?

Опубликовано: 04.04.2023 10:23 , Обновлено: 04.04.2023

Заместитель министра энергетики Денис Мороз рассказал о планах ведомства по модернизации электросетей в Беларуси, в том числе - для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилфонде. По его словам, работы по модернизации будут вестись более чем в 1,5 тыс. белорусских городов и поселков.

Согласно планам Минэнергетики, в 2023 году в Беларуси реконструируют и построят более 2 тыс. км воздушных линий электропередачи и более 20 трансформаторных подстанций (различных классов напряжения).

В числе прочего, как сообщил замминистра энергетики, до конца этого года должны быть завершены инвестиционные проекты, в рамках которых ведется модернизация высоковольтной подстанции 750 кВ “Белорусская”, подстанции 220 кВ “Столбцы” (ее переведут ее на более высокий класс напряжения 330 кВ). В общей сложности “за пятилетку будет введено в строй около 5,7 тыс. км электросетей”, рассказал Денис Мороз .

Таким образом в ведомстве планируют создать “дополнительные возможности для роста электропотребления, в том числе для целей отопления и горячего водоснабжения”. Замминистра сообщил, что за 2021 и 2022 годы потребление электроэнергии белорусами на эти нужды выросло с 92,5 до 474,9 млн. кВтч, то есть более чем в 5 раз. Число одобренных заявок на подключение индивидуальных жилых домов к электросетям для отопления и подогрева воды за эти два года составило 40,9 тысяч.