Энергетики показали, какие ставят на юге Беларуси конструкции на ЛЭП специально для аистов
В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что на юге страны установили на опорах ЛЭП более 200 платформ для гнезд аистов.
“Такие конструкции крепятся на опоры воздушных линий электропередачи преимущественно в малых населенных пунктах южных регионов страны, где отмечается высокая плотность гнездящихся птиц”, - рассказали в министерстве.
По словам пресс-службы Минэнерго, искусственные платформы для гнездования аистов монтируют при реконструкции и строительстве новых электросетей. “Это позволяет защитить воздушные линии от отключения, а птиц от гибели”, - пояснили в ведомстве.
[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/16624”]
Платформы закрепляются на безопасном расстоянии от токоведущих частей ЛЭП, за счет чего птицы могут вести обычный образ жизни без риска поражения током.