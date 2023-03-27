Энергетики показали, какие ставят на юге Беларуси конструкции на ЛЭП специально для аистов

🎥 Видео

Опубликовано: 27.03.2023 15:08 , Обновлено: 06.04.2023

В министерстве энергетики Беларуси сообщили, что на юге страны установили на опорах ЛЭП более 200 платформ для гнезд аистов.

“Такие конструкции крепятся на опоры воздушных линий электропередачи преимущественно в малых населенных пунктах южных регионов страны, где отмечается высокая плотность гнездящихся птиц”, - рассказали в министерстве.

По словам пресс-службы Минэнерго, искусственные платформы для гнездования аистов монтируют при реконструкции и строительстве новых электросетей. “Это позволяет защитить воздушные линии от отключения, а птиц от гибели”, - пояснили в ведомстве.

[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/16624”]

Платформы закрепляются на безопасном расстоянии от токоведущих частей ЛЭП, за счет чего птицы могут вести обычный образ жизни без риска поражения током.