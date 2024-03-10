"Нет никаких таких фонариков" - В милиции попросили белорусов не пугать друг друга взрывчаткой

Опубликовано: 10.03.2024 11:15 , Обновлено: 10.03.2024

В официальном ТГ-канале УВД Витебского облисполкома опубликовали сообщение, в котором утверждают, что в как минимум одном районе Беларуси жителей напугали взрывающимися фонариками. Там назвали такую информацию "фейком".

“В берёзовских чатах в вайбере народ начал пересылать друг другу это сообщение, причём никто на свои глаза эти фонарики и не видел”, - утверждается в сообщении.

Его авторы призвали распространяющих такие слухи перестать “кошмарить и накручивать людей”. Там утверждают, что “нет никаких таких фонариков в Беларуси”.

“Если кому-то скучно живётся, то мотайте нервы себе, а не выносите всякую чушь на широкую аудиторию”, - призвали в ТГ-канале Витебской милиции.

Кстати, впервые такая “чушь” появилась российских СМИ. Так, 6 марта об этом сообщило одно из местных изданий «Чита.Ру». А в пресс-службе УМВД Читинской области РФ заявили, что о подобных фонариках в полиции ничего не знают.

А вообще россияне стали пугать друга друга сообщениями и разбросанных на земле фонариках, взяв который можно взорваться, ещё с начала марта. Но появились такие слухи в занятых Россией регионах Украины (Запорожская область), где до сих пор идёт война.