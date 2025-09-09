Какие очереди на границе с Польшей после новостей о её закрытии? Есть данные ГПК Беларуси

Опубликовано: 09.09.2025 15:54 , Обновлено: 17.09.2025

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о планах закрыть границу с Беларусью с 12 сентября может изменить планы сотен людей, уже стоящих в очереди на выезд из Беларуси, а также тех, кто собирался пересечь границу через «Брест» («Тересполь») в ближайшее время. Учитывая текущее время ожидания, многие рискуют не успеть пересечь границу вовремя.

По данным Госпогранкомитета Беларуси на 16:00 9 сентября, в пункте пропуска «Брест» скопилось 1035 легковых автомобилей . Автобусов в очереди нет. На погранпереходе «Козловичи» выезда ожидали 205 грузовиков .

Согласно электронной очереди, первый автомобиль в ней зарегистрировался на выезд ещё вечером 5 сентября. Это означает, что легковушки в «Бресте» сейчас ждут чуть менее 4 суток. А граница с Польшей, по словам Туска, может закрыться через 2,5 дня. Таким образом, те, кто подъезжает сейчас в конец очереди на легковом транспорте, могут не успеть пересечь границу.

[inf]Напомним, на всей протяжённости границы с Польшей сейчас функционируют только два пункта пропуска — «Брест» (для легковых) и «Козловичи» (для грузовых).[/inf]

Что касается литовского направления, то в «Каменном Логе» и «Беняконях» выезда ожидают в общей сложности 700 фур , очереди из легковушек или автобусов нет. Полностью свободна, по данным ГПК, граница с Латвией - в очереди никого нет.

Напомним, Туск объявил о полном закрытии границы, включая железнодорожное сообщение, под предлогом предстоящих совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2025».

Ранее белорусская сторона сообщала, что маневры учений будут перенесены «вглубь территории Республики Беларусь от западных границ» для снижения напряжённости в регионе.

Туск объявил о полном закрытии границы Польши с Беларусью. Для поездов тоже