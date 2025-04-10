250% доплаты к пенсии и зубные протезы. Узнали, какие льготы и выплаты пообещали белорусской космонавтке

Опубликовано: 10.04.2025 14:49 , Обновлено: 10.04.2025

Представитель Академии наук Беларуси и космонавтка Марина Василевская на пресс-конференции 10 апреля ответили на вопрос Telegraf.news, выплачивается ли нашим космонавтам стипендия, а также рассказали, какие льготы им положены.

Так, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча сообщил, что во время проекта (подготовки белорусской космонавтки к полету и экспедиции на МКС в 2024 году) основной участник Марина Василевская и дублер Анастасия Ленкова получали материальное вознаграждение по специальному решению президента.

«Не буду вдаваться в цифры, но оно было достойным», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что досрочный выход на пенсию не предусмотрен, но положена пенсия за особые заслуги — 250% доплаты к заработанной пенсии.

В свою очередь Марина Василевская рассказала, что ей как Герою Беларуси положены льготы в плане зубных протезов, проезда в транспорте, погребения.

«Что выбрать, не знаю, — пошутила она. — Я запрашивала о льготах по налогообложению, но, их, к сожалению, мне не дали. Да выплаты были во время проекта. На данный момент их нет. Но положен бесплатный отдых в санатории каждый год, бесплатное медицинское обследование. По жилью пока ничего нет, но думаю, что какая-то помощь будет».

[info_b]Напомним, запуск корабля “Союз МС-25” с белорусской космонавткой Мариной Василевской на борту прошел 23 марта 2024 года в 15:36 с космодрома «Байконур». В экипаж, кроме белоруски, вошли также Олег Новицкий (командир, Россия) и Трейси Дайсон (США).

6 апреля 2024 года, в 10:17 по московскому времени аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-24» с Мариной Василевской приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

Василевская стала первой женщиной в истории суверенной Беларуси, которая полетела в космос. Ранее она работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа».[/info_b]

Ранее Василевская рассказала, где сейчас работает, что ей предлагал президент России Владимир Путин и полетит ли она на Международную космическую станцию во второй раз.

«Путин пригласил меня, но…» — Белорусская космонавтка Василевская рассказала, полетит ли на МКС еще раз