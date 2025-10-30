Ненастную пятницу с ветром до 80 км/ч и грозами объявили синоптики в Беларуси. А где в выходные +17°С?

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Опубликовано: 30.10.2025 11:54 , Обновлено: 30.10.2025

Синоптики спрогнозировали белорусам ненастную погоду в последний день октября - со штормовым ветром, порывы которого могут достигать 80 км/ч, дождями, а местами даже с грозами. Тем не менее, уже в выходные погода должна улучшиться - в отдельных районах страны воздух может прогреться до +17°С. Узнали подробный прогноз.

Из-за ненастной погоды Белгидромет объявил на завтра оранжевый уровень опасности для 4 из 6 областей Беларуси:

Минской,

Брестской,

Гродненской,

Витебской областей.

Главную опасность в этот день для жителей этих регионов будет представлять сильный ветер с порывами в 15-20 м/с.

Карта метеоопасностей на 31.10.2025

По расчётам специалистов тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, поздним вечером и в начале ночи в основном на Брестчине могут наблюдаться локальные грозы и более сильные шквалы - до 17-22 м/с (то есть почти до 80 км/ч).













Специалисты пояснили, что виной всему активный циклон Латар, центр которого с юга Скандинавии в последний день октября сместится на Смоленскую область России. Они предупредили, что больше всего неприятностей ненастная погода завтра может принести юго-западу Беларуси. Там из-за сильного ветра велик риск падения деревьев и обрыва линий электропередач.

Поздним вечером и в начале ночи в основном на Брестчине при прохождении вторичного холодного фронта местами ожидаются шквалы до 17-22м/с и локально возможны грозы.

“К шквалам ночью на южной периферии циклона из-за значительного увеличения барического градиента, в Брестской, на юге и в центре Гродненской, юго-западу Минской областей, присоединится штормовой ветер. Завтра днём сильный ветер до 15-22 м/с сохранится в основном по юго-западной половине страны. По Брестской и юго-западу Гродненской области в дневные часы осадки прекратятся”, - дали свой прогноз эксперты.

Температурный фон при этом 31 октября будет оставаться в плюсе:

ночью в диапазоне +4..+9°С в среднем по стране,

днём +7..+12°С.

Согласно прогнозу Белгидромета, в субботу, 1 ноября , атмосферные фронты циклона начнут терять свою активность и лишь по северо-востоку страны погоду по-прежнему будут определять неустойчивые воздушные массы, но порывистый успокоится. Этот день грозит быть достаточно сырым - дожди прогнозируются ночью на большей части территории, а днем - в отдельных районах по Витебщины и Могилёвщины.

Температура воздуха прогнозируется на субботу следующая:

ночью не выше +3..+8°С в среднем по стране, по западу - в диапазоне 0..+2°С,

днём до +6..+13°С.

А вот воскресенье, 2 ноября , государственные синоптики пообещали белорусам преимущественно без осадков. Дожди могут пройти лишь местами по северо-западу сБеларуси.

Температурный фон прогнозируется следующий:

ночью в среднем по стране 0..+7°С,

днём в среднем +7..+14°С, по юго-западу - до +17°С .

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики уже составили предварительный прогноз на начало ноября в Беларуси и даже назвали вероятные даты первого снега.

Каким будет начало ноября в Беларуси? Синоптики назвали даты первого снега