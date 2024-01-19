«Немного лукавит» – В милиции рассказали, почему не вмешались в ТикТок-скандал белорусских фермеров

🎥 Видео

Опубликовано: 19.01.2024 17:39 , Обновлено: 19.01.2024

Видео-история с голодными коровами, которые гуляют сами по себе под Молодечно, получила продолжение. Фермер из Гомельской области написал заявление в милицию на хозяйку агроусадьбы, которая пожаловалась на чужое стадо. По его мнению, жестоко обходится с животными не их хозяин, а сама жалобщица. А теперь появилась и реакция силовиков.

Гуляет «ничейное» стадо

Напомним, хозяйка агроусадьбы под Молодечно Анастасия Черняковская рассказала в TikTok, что вблизи ее фермы бродит «ничейное» стало голодных коров. Что животные заходят в ее агроусадьбу, едят там сено, обгрызли саженцы в аллее, сломали ограждение. Женщина заявила, что это продолжается уже не первый год, а милиция и сельсовет, куда она обращалась, отсылают друг к другу.

[link href=“https://www.tiktok.com/@mariyavolozhanina1973?refer=embed” title=“@mariyavolozhanina1973” target=“_blank” rel=“noopener”] @mariyavolozhanina1973 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7323813936544287489?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ДЕВА МАРИЯ” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ДЕВА МАРИЯ [/link]

«Просто ловит хайп»

На это видео отреагировал гомельский фермер Юрий Ганцевич. Он записал https://www.youtube.com/watch?v=hPEHoNngH0k ролик с возмущениями о том, что его коллега из Молодечно неправильно отнеслась к бродящему стаду. Он считает, что именно женщина жестоко обошлась с коровами, а поэтому он написал на нее заявление в милицию Молодечно, чтобы те провели проверку и привлекли Анастасию к ответственности.

«Женщина не оказывает помощь голодающим животным и не выясняет, почему эти животные без наблюдения хозяина, не обращается в соответствующие органы, а просто поднимает резонанс, ловит хайп на просмотре роликов», – заявил фермер.

Ганцевич уверил, что он в такой ситуации «напоил бы коров теплой водой, дал им сено и солому, если бы корова была не доена, то подоил бы». И сообщил бы в милицию, что стадо у него. А впоследствии потребовал бы от хозяина животных возмещения затрат на содержание коров.

«Молитвы услышаны»

В свою очередь, Анастасия Черняковская отреагировала на видео Юрия Ганцевича и в ответ выложила новый ролик, в этот раз ироничный. На нем она сообщает, что их «молитвы услышаны», так как «появился фермер Юрий, который готов обогреть, напоить и подоить несчастное стадо».

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Также женщина привела выдержки из Гражданского кодекса Беларуси, в нем речь идет о безнадзорных животных. «Закон говорит, если человек задержал таких животных, то он обязан возвратить их собственнику, а если он неизвестен, то надо сообщить о животных милиции и властям, они будут искать хозяина. На время розыска животные могут быть оставлены у нашедшего их лица. Этот человек обязан их надлежаще содержать, и если животные погибнут, то отвечать за это».

Кстати, большинство комментаторов под видео Анастасии ее поддержали. И самих откликов набралось несколько сотен. А под видео Юрия – меньше десяти комментариев, и они, как говорится, «ни о чем».

[link href=“https://www.tiktok.com/@nasty_chernyavskaya?refer=embed” title=“@nasty_chernyavskaya” target=“_blank” rel=“noopener”] @nasty_chernyavskaya [/link] Вот наконец то ! Проблема с коровами решилась!!!! Появился золотой человек , который присет их пока хозяин в запое, Ура!!!!! Баба з возу , кобыле легче!!!!![link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?refer=embed” title=“справедливость” target=“_blank” rel=“noopener”] #справедливость [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F?refer=embed” title=“зеленыебратья” target=“_blank” rel=“noopener”] #зеленыебратья [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“зоозащитник” target=“_blank” rel=“noopener”] #зоозащитник [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“фермер” target=“_blank” rel=“noopener”] #фермер [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D0%B9?refer=embed” title=“ковбой” target=“_blank” rel=“noopener”] #ковбой [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“молодечно” target=“_blank” rel=“noopener”] #молодечно [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0?refer=embed” title=“тиктоксила” target=“_blank” rel=“noopener”] #тиктоксила [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC?refer=embed” title=“помощьживотным” target=“_blank” rel=“noopener”] #помощьживотным [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85?refer=embed” title=“спасениеживотных” target=“_blank” rel=“noopener”] #спасениеживотных [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“стадокоров” target=“_blank” rel=“noopener”] #стадокоров [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“мировыерекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #мировыерекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5?refer=embed” title=“бездомныеживотные” target=“_blank” rel=“noopener”] #бездомныеживотные [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%B0?refer=embed” title=“ура” target=“_blank” rel=“noopener”] #ура [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%BE?refer=embed” title=“наконецто” target=“_blank” rel=“noopener”] #наконецто [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“смотретьдоконца” target=“_blank” rel=“noopener”] #смотретьдоконца [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“ярада” target=“_blank” rel=“noopener”] #ярада [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7138407753290156801?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - musicallytophit” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - musicallytophit [/link]

Реакция силовиков

Близкий к силовикам ТГ-канал «Обратная сторона» так отреагировал на эту историю.

Вопрос, в общем-то, яйца выеденного не стоит, сразу же заявили на канале:

«Есть два фермера, Андрей и Анастасия, которые живут неподалеку друг от друга. Так случилось, что несколько раз за три года коровы Андрея, сломав ограждение, приходили на участок Анастасии и похозяйничали там. Согласны, история неприятная, но решаемая. Если отношения между людьми нормальные, то они могут разобраться сами, если не нормальные – есть суд, через который можно взыскать ущерб, если Андрей не идет на контакт с Анастасией».

Автор публикации упрекнул Анастасию и Юрия в том, что «это же заниматься надо, готовить и подавать документы, приехать на заседание, а куда проще запилить ролики, обвинив чиновников и милицию в бездействии».

«Анастасия немного лукавит или просто недоговаривает, – заявили на канале, – милиция и чиновники свою работу как раз таки выполнили: владелец коров установлен, животных осмотрел ветврач, все они здоровы и учтены. Представителю райисполкома владелец коров пояснил, что действительно, животные сломали ограду, зашли на чужую территорию, он своей вины не отрицает и готов возместить ущерб, бегать от суда не собирается. Видать, по-хорошему решать вопрос с Анастасией он не хочет, но это их дело».

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