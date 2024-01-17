Белорусам предложили «эксклюзивное» молоко А2 от красных коров по 5,73 рубля за литр. Где купить?

Опубликовано: 17.01.2024 12:44 , Обновлено: 17.01.2024

Управделами Президента Беларуси Юрий Назаров 16 января побывал в Оршанском районе, на молочно-товарном комплексе «Устенский» НАН Беларуси, где разводят племенных красных датских коров, от которых получают особое молоко сорта А2. Мы разузнали, что это за продукт, чем отличается от обычного молока, где купить и сколько стоит.

Что за молоко сорта А2?

Молоко А2 – это совместная разработка учёных и технологов, рассказалина ОНТ. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество – в полезном составе. Из двух вариантов белка, которые содержатся в коровьем молоке, производители использует только безопасный. Он хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит как детям, так и пожилым людям. Важный компонент – бета-казеин «второго» типа – получают от коров с отборными генами.

Минус одна аминокислота. А1 и А2 – это не торговые марки молочной продукции, а генетические варианты белка бета-казеина, которые отличаются одной лишь аминокислотой, имея в своем составе при этом 223 одинаковые. Обычное А1 содержит в 67-й позиции гистидин, а А2 - пролин. Вот и вся особенность. На внешних признаках, вкусовых характеристиках это никак не отражается, но может сказаться на самочувствии отдельных людей.

Часть людей, считающих, что у них непереносимость молока, могут быть чувствительны именно к бета-казеину А1. Зарубежные исследователи утверждают, что он не переваривается полностью, поэтому организм воспринимает его агрессивно. В результате проявляются признаки аллергии, дискомфорт в желудке и кишечнике, могут усилиться воспалительные процессы.

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Мутации у коров. Если верить ученым, изначально абсолютно все млекопитающие давали молоко, содержащее исключительно бета-казеин А2. Однако затем в их организме произошли мутации, в результате чего в молоке некоторых буренок появился белок бета-казеин А1. Примечательно, что это изменение коснулось только коров – в молоке других млекопитающих (коз, буйволов, верблюдов, овец) присутствует только бета-казеин А2.

Белорусские ученые говорят о явных гипоаллергенных свойствах молока А2, о том, что оно полезно пожилым людям и малышам, восстанавливает силы.

Что за красные датские коровы?

Красная датская корова – как раз в числе пород с двойной геном бета-казеина А2. Это одна из лучших в мире коров по производительности молока и его качественным показателям.

Вот характеристики:

количество получаемого молока значительно превышает показатели коров других видов;

большой вес;

по темпераменту наблюдается активность, дружелюбность, не пугливость;

скорость созревания буренки;

плодовитость. Самки этого вида отличаются высоким процентом рождения жизнеспособного потомства;

быстрый процесс отела;

хороший иммунитет и стойкость к маститам и туберкулезу;

продуктивность и высокое качество.

А вот короткое видео об этих коровах (смотреть с 1 мин. 7 сек.):

Кто первый начал выпускать А2?

На 27-й международной специализированной выставке «Продэкспо-2021» ОАО «Лунинецкий молочный завод» презентовал в числе своих новинок линейку инновационных молочных продуктов из молока А2 под торговой маркой «Асаблівае».

Первые партии с массовой доли жира 3,6 процента выпустили в начале года, а к осени в ассортиментный перечень включили производство кефира с таким же уровнем жира, сметану, которая заквашивается термостатным способом прямо в банке, био­йогурт без сахара.

Где купить молоко А2?

Мы поискали в продаже это молоко. Но нашли только на сайте Gastronomia. По цене 4.30 рубля за 0,75 литра (5.73 руб. за литр). На Едоставке и в Гиппо оно тоже упомянуто, но написано, что нет в наличии.

Ранее Телеграф рассказывал: Минсельхозпрод сообщил, что в Беларуси освоили производство новых видов продукции «с высокой товарной стоимостью», в том числе высокожирного топленого масла «Гхи». Мы разузнали, что это за продукт, и нашли его в продаже. Цена оказалась немалой. Почему?

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