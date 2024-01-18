На белорусской границе появилась лиса-попрошайка
Милое видео с отважной лисичкой, которая подошла к людям явно за угощением, появилось в TikTok. Примечательно, что снято это было на границе Беларуси с Литвой.
Автор ролика, volkovysk_live, уточнил: пункт пропуска Бенякони. Поэтому сложно сказать, какое у лисички «гражданство». Возможно, двойное. Как бы то ни было, угощение – похоже, сосиска – ей явно понравилось.
[link href=“https://www.tiktok.com/@volkovysk_live?refer=embed” title=“@volkovysk_live” target=“_blank” rel=“noopener”] @volkovysk_live [/link] На границе пункта пропуска Бенякони на границе с Литвой [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0?refer=embed” title=“лиса” target=“_blank” rel=“noopener”] #лиса [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“граница” target=“_blank” rel=“noopener”] #граница [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“литва” target=“_blank” rel=“noopener”] #литва [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“тикток” target=“_blank” rel=“noopener”] #тикток [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE?refer=embed” title=“видео” target=“_blank” rel=“noopener”] #видео [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-Сила-Слова-7141021110652521217?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Сила Слова” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Сила Слова [/link]
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Сморгонские пограничники откликнулись на просьбу о помощи. Четвероногого друга обнаружили около пункта пропуска Котловка и передали хозяйке.
Из Беларуси в Литву пограничники экстрадировали собаку. Что случилось?