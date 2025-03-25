🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2025 21:04 , Обновлено: 26.03.2025

Пользовательница TikTok на днях опубликовала видеообзор своего номера в Лепельском военном санатории, который вызвал бурную дискуссию в комментариях. Ролик набрал уже более 366 тысяч просмотров. Что так впечатлило зрителей?

На видео женщина показала обстановку двухместного номера: старую мебель, немного обветшалые обои, телевизор над кроватями в углу.

Особое внимание она уделила санузлу, демонстрируя давно не видавший ремонта душевой поддон.

При этом сама блогер настроена скептично-иронично и, судя по её словам, какой-либо проблемы в таком интерьере не видит. Более того, она отметила и положительный момент — «шикарное окно с видом на лес».

Видео сопровождается такой же по настроению музыкой и закадровым смехом.

Реакция пользователей TikTok предсказуемо оказалась неоднозначной. Одни встали на защиту санатория, утверждая, что за низкую стоимость не стоит ожидать многого:

«Покупаете эконом и жалуетесь, что условия не те?» — поинтересовался комментатор.

«Купят путёвки за копейки и хотят премиум-класс. Поезжайте в „Плису“ и „Альфа-Радон“. А лучше в Дубай», — сыронизировал другой.

Другие пользователи, напротив, возмутились состоянием номера, отметив, что дело не только в цене, а в уважении к отдыхающим и в статусе учреждения.

«Да и в таком санатории с путёвками за копейки могли бы уже что-то поменять. И санаторий же не для отбывших заключение, а военный санаторий, кстати сказать», — отметил комментатор.

«Санаторий любого уровня должен выглядеть достойно! Люди ждут путёвку несколько лет — и приезжают в занюханный сарай. И неважно, за какие деньги они купили путёвку!» — эмоционально заявил пользователь.

«Санаторий военный и условия военно-полевые должны быть», — пошутил другой.

«Была там в 1983 году, ничего не изменилось», — рассказала ещё одна тиктокерша то ли в шутку, то ли всерьёз.

Нашлось немало и тех, кому «главное — процедуры, лечение, питание».

«Номер нужен только чтобы переночевать, больше он не нужен вообще», — вот комментарий как пример такого подхода.

«Лепельский военный санаторий — это одно из лучших мест в Беларуси», — отметил ещё один белорус.

Журналисты Telegraf.news ознакомились с прайслистом санатория и выяснили, что стоимость санаторно-курортной путёвки в сутки может варьироваться от 76,5 до 127 рублей в зависимости от уровня комфортности (их целых 8).

Стоит отметить, что с 1 апреля цены могут быть пересмотрены, на данный момент они ещё не опубликованы.