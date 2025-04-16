"Чтобы не было в TikTok, что это совдепия" — Глава РЦО рассказал, почему в белорусских санаториях "меняется контингент"

Опубликовано: 16.04.2025 15:11 , Обновлено: 16.04.2025

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на пресс-конференции 16 апреля ответил на стереотип о том, что многие белорусские санатории ассоциируются со старшим поколением и рассказал Telegraf.news, как они привлекают молодых людей и семьи с детьми.

[info_b]По информации РЦО, на сегодня в Беларуси день работают 97 санаториев на 27 700 мест.[/info_b]

Эксперт отметил, что мнение о том, что санатории ассоциируются с пенсионерами, “бытовало и раньше”. Но, по его словам, “оно меняется”.

“Сегодня санатории являются многофункциональными объектами, а не местом пребывания лиц преклонного возраста. Только по СПА-процедурам в прошлом году реализовано более 100 программ. Контингент меняется и сейчас позиционируется семейный отдых”, — рассказал Болбатовский.

И добавил: “Молодые семьи с детьми приезжают по путевкам выходного дня, что также способствует повышение имиджа наших учреждений. Потом семьи приезжают на более длительные сроки”.

“Санатории заинтересованы менять стереотипы, и чтобы не было публикаций в TikTok, что это совдепия и еще что-то», — заявил спикер.

Он также подчеркнул, что санатории заинтересованы в молодых клиентах, а также с уровнем жизни выше среднего.

Геннадий Болбатовский

По его словам, также санатории внедряют цифровые сервисы — онлайн-запись к врачам, мобильные приложения для гостей.

«Сегодня нет очередей на прием к врачам или на процедуры. Внедрены программные комплексы. Санатории должны работать над качеством услуг, а не создавать проблемы для посетителей. Есть паритет спроса и предложений. Заполняемость довольно большая. Так на май-июнь она составляет 90%, июль — 96%, август — 83%. Ожидается оздоровление более 600 тыс. человек в санаториях и лагерях отдыха», — сообщил Геннадий Болбатовский.

Кроме того, он ответил на мнение, что в санаториях не хватает медперсонала.

«Укомплектованность медработниками — более 95%, поэтому такой проблемы нет», — сказал директор РЦО.

Ранее Telegraf.news писал, что Геннадий Болбатовский сравнил цены на путевки в белорусские санатории и в отели Турции, Египта. По его подсчетам, отдых в здравницах РБ выйдет дешевле. Глава РЦО объяснил Telegraf.news, почему, впрочем, такое сравнение “не совсем корректно”.

«В два раза выше» — В РЦО сравнили цены на проживание в турецких отелях и белорусских санаториях. Что назвали «не совсем корректным»?