Некоторые белорусские вузы сократили набор студентов в 2023 году. А кого возьмут вне конкурса?

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Опубликовано: 03.04.2023 14:14 , Обновлено: 03.04.2023

Министерство образования Беларуси сообщило о том, что вузы страны озвучили свои планы приема студентов на 2023/2024 учебный год и объяснили, кто сможет претендовать на зачисление вне конкурса. Оказалось, некоторые вузы сократили набор, а по некоторым специальностям - отменили набор студентов на обучение на платной основе.

В частности, в планах Белорусском госуниверситета - зачислить на дневную форму 2114 бюджетников для получения общего высшего и специального высшего образования, на заочную - 150 бюджетников. В 2022 году вуз принимал, соответственно, 2175 и 196 абитуриентов. На платной основе на дневное обучение выделено 1574 мест, а на заочную форму - 507 мест.

Между тем, как отметило издание Sputnik, с этого года на факультет журналистики БГУ не будут брать платников. Более того, планом предусматривается набор абитуриентов только по двум специальностям - “журналистика” (60 мест) и “информация и коммуникация” (22 мест). Таким образом, всего на бюджет будет набрано 82 человека.

Всю важную информацию по всем белорусским вузам, которая понадобится будущим абитуриентам, в Министерстве образования собрали в одном проекте “Абитуриенту - 2023”, на который можно перейти по ссылке. Там же можно узнать обо всех нововведениях, которые ждут абитуриентов белорусских вузов в этом году, в частности, информация о том, кто сможет поступить на “вышку” вне конкурса.

В частности, могут не сдавать вступительные экзамены в университеты победители международных и республиканских олимпиад, выпускники Национального детского технопарка, россияне, сдавшие ЕГЭ (при поступлении на платную форму обучения), воспитанники военно-патриотических клубов (при поступлении в определенные вузы). С полным списком “льготных” категорий абитуриентов можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее сообщил Телеграф, в этом году белорусские абитуриенты смогут подавать документы для поступления в несколько вузов одновременно.

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Ранее министерство образования Беларуси также опубликовало график централизованного тестирования на 2023 год. Испытания пройдут с 14 июня по 16 июля, а сертификаты начнут выдавать с 14 июля.

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