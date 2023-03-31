Когда белорусские выпускники будут сдавать ЦТ в 2023 году? Минобразования утвердило график
Министерство образования Беларуси опубликовало постановление №100 от 15 марта, которым утвердило график централизованного тестирования на 2023 год.
Согласно документу, испытания пройдут с 14 июня по 16 июля. Время начала по всем предметам одинаковое — 11:00. График ЦТ следующий:
- 14 июня — белорусский язык;
- 16 июня — русский язык;
- 18 июня — обществоведение;
- 20 июня — математика;
- 22 июня — биология;
- 24 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
- 26 июня — химия;
- 28 июня — физика;
- 30 июня — истории Беларуси;
- 2 июля — география;
- 4 июля — всемирная история (новейшее время).
График проведения ЦТ в резервные дни:
Кстати, в постановлении также прописано время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования: с 9:00 до 19:00; по субботам 13 мая, 27 мая и 1 июля – с 9:00 до 18:00.
Абитуриентам начнут выдавать сертификаты ЦТ с 14 июля.
[info_b]Список учреждений, где будут проходить испытания, смотрите по ссылке.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.
Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году