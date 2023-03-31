Когда белорусские выпускники будут сдавать ЦТ в 2023 году? Минобразования утвердило график

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Опубликовано: 31.03.2023 11:25 , Обновлено: 31.03.2023

Министерство образования Беларуси опубликовало постановление №100 от 15 марта, которым утвердило график централизованного тестирования на 2023 год.

Согласно документу, испытания пройдут с 14 июня по 16 июля. Время начала по всем предметам одинаковое — 11:00. График ЦТ следующий:

14 июня — белорусский язык;

16 июня — русский язык;

18 июня — обществоведение;

20 июня — математика;

22 июня — биология;

24 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

26 июня — химия;

28 июня — физика;

30 июня — истории Беларуси;

2 июля — география;

4 июля — всемирная история (новейшее время).

График проведения ЦТ в резервные дни:

Кстати, в постановлении также прописано время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования: с 9:00 до 19:00; по субботам 13 мая, 27 мая и 1 июля – с 9:00 до 18:00.

Абитуриентам начнут выдавать сертификаты ЦТ с 14 июля.

[info_b]Список учреждений, где будут проходить испытания, смотрите по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.

Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году