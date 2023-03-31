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Когда белорусские выпускники будут сдавать ЦТ в 2023 году? Минобразования утвердило график

Когда белорусские выпускники будут сдавать ЦТ в 2023 году? Минобразования утвердило график
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Министерство образования Беларуси опубликовало постановление №100 от 15 марта, которым утвердило график централизованного тестирования на 2023 год.

Согласно документу, испытания пройдут с 14 июня по 16 июля. Время начала по всем предметам одинаковое — 11:00. График ЦТ следующий:

  • 14 июня — белорусский язык;
  • 16 июня — русский язык;
  • 18 июня — обществоведение;
  • 20 июня — математика;
  • 22 июня — биология;
  • 24 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
  • 26 июня — химия;
  • 28 июня — физика;
  • 30 июня — истории Беларуси;
  • 2 июля — география;
  • 4 июля — всемирная история (новейшее время).

График проведения ЦТ в резервные дни:

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Кстати, в постановлении также прописано время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования: с 9:00 до 19:00; по субботам 13 мая, 27 мая и 1 июля – с 9:00 до 18:00.

Абитуриентам начнут выдавать сертификаты ЦТ с 14 июля.

[info_b]Список учреждений, где будут проходить испытания, смотрите по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.

Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году

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