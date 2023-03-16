Белорусским абитуриентам разрешили подавать документы сразу в несколько вузов. Но есть нюанс

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Опубликовано: 16.03.2023 17:05 , Обновлено: 16.03.2023

Белорусские абитуриенты в 2023 году смогут подавать документы для поступления в несколько вузов одновременно. Об этом сообщил 16 марта министр образования Андрей Иванец.

По его словам, у выпускников «будет возможность посмотреть», где они проходят по баллом и решить, куда отнести документы или же «подать сразу в несколько учебных заведений», передает sb.by.

Однако есть нюанс. В то же время в 2023 году абитуриент сможет сдать только три экзамена/тестирования, а не четыре, как это было в прошлые годы.

Иванец считает, что это «существенным образом повышает осознанность выбора».

Когда начнутся централизованные экзамены?

Министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.

Согласно постановлению ведомства экзамен по белорусскому языку состоится 14 мая. Резервные дни для проведения экзамена назначен на 23 мая и 21 августа.

Подробнее читайте по ссылке:

Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году