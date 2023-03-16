Белорусским абитуриентам разрешили подавать документы сразу в несколько вузов. Но есть нюанс
Белорусские абитуриенты в 2023 году смогут подавать документы для поступления в несколько вузов одновременно. Об этом сообщил 16 марта министр образования Андрей Иванец.
По его словам, у выпускников «будет возможность посмотреть», где они проходят по баллом и решить, куда отнести документы или же «подать сразу в несколько учебных заведений», передает sb.by.
Однако есть нюанс. В то же время в 2023 году абитуриент сможет сдать только три экзамена/тестирования, а не четыре, как это было в прошлые годы.
Иванец считает, что это «существенным образом повышает осознанность выбора».
Когда начнутся централизованные экзамены?
Министерство образования Беларуси опубликовало точные даты, когда в 2023 году пройдут централизованные экзамены (ЦЭ) для выпускников школ.
Согласно постановлению ведомства экзамен по белорусскому языку состоится 14 мая. Резервные дни для проведения экзамена назначен на 23 мая и 21 августа.
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Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году