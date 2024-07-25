"Негативные моменты" - Начальник милиции Минщины заявил, что белорусов стали реже отправлять в ЛТП

Опубликовано: 25.07.2024 15:16 , Обновлено: 25.07.2024

Начальник УВД Минской области Александр Астрейко на заседании ведомственной коллегии 25 июля подвёл итоги оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2024 года. Отметив снижение количества преступлений по линии уголовного розыска и улучшение показателей раскрываемости особо тяжких и тяжких преступлений, Астрейко назвал и ряд "негативных моментов" в работе милиции.

К таким “негативным моментам” Астрейко отнёс следующие:

рост тяжких преступлений по линии противодействия киберпреступности,

снижение эффективности работы по возбуждению по инициативе ОВД уголовных дел превентивной направленности,

уменьшение числа граждан, изолированных в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП).

[info_b]Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) – организация, входящая в систему органов внутренних дел Республики Беларусь, создаваемая для принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.[/info_b]

Одновременно с этим он отметил уменьшение количества умышленных преступлений, связанных с причинение тяжкого телесного повреждения, разбоев, грабежей, краж и хулиганств, а также сокращение числа рецидивов и преступлений в нетрезвом состоянии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году в Беларуси изменили закон, регулирующий порядок направления граждан в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП). Отправить туда человека принудительно могут только по решению суда. Чтобы доставить человека в лечебно-трудовой профилакторий, милиция имеет право задержать его на трое суток.

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Примечательно, что отправлять в ЛТП в Беларуси могут не только хронических алкоголиков, но и ещё несколько категорий граждан при определённых обстоятельствах.

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