Не волк? Стали известны первые результаты экспертизы застреленного под Минском зверя, напугавшего жителей

Опубликовано: 18.07.2025 09:59 , Обновлено: 18.07.2025

Специалисты дали предварительное заключение о виде животного, которое было застрелено в ночь на 17 июля в агрогородке Сеница Минского района. Им, вероятнее всего, всё же оказалась собака, а не волк.

Как сообщил газете «Прысталічча» главный государственный ветеринарный врач Минского района Геннадий Золотухо, к такому выводу пришли после изучения анатомических особенностей животного.

«По строению челюсти поняли, что это всё-таки собака. У волка челюсти значительно мощнее, а зубы имеют другую форму», — пояснил он.

Что касается анализа на бешенство, то предварительный результат оказался отрицательным. Однако, по словам главного ветврача, это не окончательное заключение. «Окончательный протокол будет через 30 дней», — уточнил Геннадий Золотухо.

Напомним, в ночь на 17 июля в Сенице сотрудники милиции застрелили животное, которое, по сообщениям местных жителей, вело себя агрессивно на детской площадке. До этого в течение нескольких дней люди публиковали в соцсетях видео, на которых похожий на волка зверь разгуливал по дворам жилых домов в агрогородках Сеница и Прилуки.

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В МВД ранее сообщили, что милиционеры приняли решение использовать табельное оружие, поскольку животное «вело себя очень агрессивно и начало бросаться». Министр внутренних дел распорядился поощрить сотрудников, ликвидировавших зверя.

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