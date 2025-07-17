«Вёл себя очень агрессивно» - Милиционеры пристрелили волка, державшего в страхе пригород Минска

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Опубликовано: 17.07.2025 09:56 , Обновлено: 17.07.2025

Милиция 17 июля сообщила о том, что волк, наделавший шуму в начале этой недели в агрогородках Прилуки и Сеница Минского района, обезврежен. Минувшей ночью животное вновь заявилось на одну из детских площадок и, как заявили в милиции, начало вести себя "очень агрессивно".

Подробности инцидента госагентству БЕЛТА рассказала начальник управления информации и общественных связей МВД Наталья Сахарчук.

По её словам, после того, как перепуганные местные жители выложили в интернет видео с животным, похожим на волка, разгуливающим по дворам жилых многоэтажек, правоохранительные органы выставили дополнительный наряд из сотрудников Минского РУВД, чтобы выследить и обезвредить потенциально опасного зверя. А в ночь с 16 на 17 июля в Минский РУВД пришло сообщение о том, что предположительно тот самый волк находится на детской площадке в одном из дворов по улице Васильковой в Сенице.

“Незамедлительно на место выбыли участковый инспектор милиции и милиционер-водитель Минского РУВД. Волк вёл себя очень агрессивно и начал бросаться. Было принято незамедлительное решение использовать табельное оружие и его обезвредить”, - рассказала подробности произошедшего Сахарчук.

Газета “Прысталічча” опубликовала фото убитого животного. Издание, сославшись на сотрудников Минского райисполкома, также отметило, что специалисты пока не определили точный вид животного - волк это был или дикая собака покажет экспертиза. Также ветеринара предстоит сделать анализ на бешенство, чтобы понять причину агрессивного поведения животного.

[info_b]Внимание! Читателям с чувствительной психикой смотреть не рекомендуется.[/info_b]

[scryt_b title=“Фото убитого волка от УВД Минского облисполкома”]

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Между тем, в МВД сообщили, что министром внутренних дел распорядился поощрить милиционеров, ликвидировавших опасного зверя.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, эксперты, изучив предоставленные фото- и видеоматериалы, пришли к выводу, что жители столкнулись не с волком, а с бродячей собакой.

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