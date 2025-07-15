Жителей пригорода Минска напугало животное, похожее на волка. Эксперт уверены, что это не он

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Опубликовано: 15.07.2025 14:59 , Обновлено: 15.07.2025

В последние дни жители агрогородков Прилуки и Сеница Минского района сообщали о появлении крупного животного, похожего на волка, которое то и дело замечали во дворах. Сообщения и видео с «лесным гостем» стремительно распространились по местным чатам, вызвав обеспокоенность белорусов.

Однако эксперты, изучив предоставленные фото- и видеоматериалы, пришли к выводу, что жители столкнулись не с волком, а с бродячей собакой, сообщила газета «Прысталічча».

Почему это не волк?

Специалисты назвали несколько ключевых отличий, которые позволили им сделать такой вывод.

Хвост . По словам директора Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича, у волка хвост почти всегда опущен вниз («поленом»). «Если он имеет форму дуги и смотрит вверх, то это не дикий зверь», — пояснил он.

. По словам директора Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича, у волка хвост почти всегда опущен вниз («поленом»). «Если он имеет форму дуги и смотрит вверх, то это не дикий зверь», — пояснил он. Окрас . Эксперт также отметил, что у животного на фото видны белые лапы и шея, в то время как у белорусских волков белый цвет в окрасе практически не встречается.

. Эксперт также отметил, что у животного на фото видны белые лапы и шея, в то время как у белорусских волков белый цвет в окрасе практически не встречается. Походка . Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, также изучив материалы, заявил: «Даже походка отличается, поэтому с уверенностью могу сказать, что это просто бродячая собака».

Реакция властей и поиски

Несмотря на выводы экспертов, местные власти всё равно отреагировали на обеспокоенность жителей. Как сообщила председатель Сеницкого сельисполкома Оксана Есьман, она совместно с главным ветврачом Минского района проводила объезд территорий с целью обнаружения животного, однако поиски не увенчались успехом.

Поисками также занимались журналисты районной газеты, которые выезжали в Сеницу и Прилуки после сообщений о новых появлениях животного, но обнаружить его им также не удалось.

Что делать, если вы увидели животное?

Власти продолжают работу по отлову собаки. Жителей, которые увидят животное, просят сообщать об этом в Сеницкий сельисполком по телефонам: 516-83-10 или +375(29)175-53-36.

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