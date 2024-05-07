«Не вижу объективных причин для запрета» - Заслуженный учитель Беларуси призвала изменить один аспект ЦЭ

Опубликовано: 07.05.2024 15:09 , Обновлено: 07.05.2024

Изменение всего одного аспекта централизованного экзамена (ЦЭ), который в Беларуси обязаны сдавать все 11-классники, может существенно "снизить уровень тревожность" учеников. Об этом заявила учитель русского языка и литературы Сновской средней школы Несвижского района Инна Винник, в профессиональной копилке которой есть медаль Франциска Скорины и звание заслуженного учителя Беларуси.

В интервью порталу sb.by, Инна Винник предложиларазрешить старшеклассникам во время экзамена делать пометки на бланке с заданиями.

“От имени очень многих учителей я попросила бы разрешить учащимся использовать бланк с заданиями как черновик, чтобы выпускники могли расставить знаки, выделить морфемы, вставить буквы, подчеркнуть необходимые члены предложения”, - пояснила суть своего предложения педагог.

По её словам, этот важный момент позволит “снизить уровень тревожности учащихся” во время централизованного экзамена, который учитель назвала “судьбоносным испытанием” для каждого школьника.

“Не вижу объективных причин для запрета. Я уверена: если провести такой эксперимент на РЭ, мы увидим более высокие результаты”, - заявила Винник.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что выпускникам, сдающим централизованный экзамен, пообещали предоставить доступ к просмотру своих заполненных бланков в электронном формате, а также подробно разъяснили схему подсчета результата выполнения теста.

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