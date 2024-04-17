Белорусским выпускникам пообещали показывать скан-копию результатов ЦЭ

Опубликовано: 17.04.2024 14:47 , Обновлено: 17.04.2024

Выпускникам, сдающим централизованный экзамен, пообещали предоставить доступ к просмотру своих заполненных бланков в электронном формате. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам вступительной кампании, сообщил директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Как отметили в ведомстве, возможность просматривать отсканированные копии в электронном кабинете участника ЦЭ ввели в ответ на обращения выпускников, которые желали сверить свои ответы с правильными.

Чтобы увидеть скан-копию своего теста, выпускникам нужно будет знать номер бланка и ключ от своего кабинета. Для наглядности все необходимые таблицы разместили на сайте Республиканского Института Контроля Знаний (РИКЗ).

Также на сайте РИКЗ подробно разъяснили схему подсчета результата выполнения теста. Она будет проходить в два этапа. Сначала будет определён первичный балл, который участник набрал на тестировании. Это сумма оценок (баллов) за каждое верно или частично верно выполненное тестовое задание.

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“После определения первичных баллов каждому возможному значению первичного балла в автоматическом режиме ставится в соответствии тестовый балл на 100-балльной шкале с использованием действующих таблиц соответствия первичных и тестовых баллов”, — отметил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

[info_b]Схемы начисления первичных баллов и таблицы соответствия первичных и тестовых баллов посмотреть на сайте РИКЗ.[/info_b]

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