"Ночью стояли посменно" - В Беларуси начался набор первоклассников. Как родителям зачислить ребенка в желаемую школу?

Опубликовано: 12.06.2023 07:45 , Обновлено: 30.06.2023

В Беларуси стартовала "вступительная кампания" для первоклассников. В некоторых школах по этому поводу родители занимают очереди, чтобы определить своего ребенка в ближайшую к дому. Или, наоборот, не самую близкую, но почему-то желаемую.

Например, в Новой Боровой в Минске очередь в школу появилась ещё 10 июня, хотя прием документов начнется с 8:00 утра 13 июня.

“Мало мест – много детей. Мы со вчерашнего дня стоим здесь и будем до завтра стоять. И ночью стояли посменно. Конечно, тяжело, поэтому включаются родственники – где-то бабушки-дедушки, где-то дяди-тети помогают”, – сообщило агентство “Спутник” слова одной из мам.

Согласно установленным правилам, будущих первоклассников будут принимать в ближайшую от места проживания школу до 15 августа. А других желающих, кто не живет в микрорайоне школы, только при наличии мест. Дополнительный набор проведут с 16 по 28 августа.

При этом зачисление первоклассников в школы должно быть завершено до 31 августа. Таким образом некоторые родители смогут узнать, взяли ли его ребенка в желаемое учебное заведение буквально за сутки до старта учебного года.

Родители для поступления в школу должны предоставить заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о здоровье. Напомним, что в Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) 9 июня рассказали, что получили жалобы на школы, которые требуют от родителей копии свидетельств о рождении. Такое происходит при подаче документов на будущих первоклашек.

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