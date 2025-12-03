"Не поломка" - На Брестской ТЭЦ объяснили причину звука "реактивного двигателя"

Опубликовано: 03.12.2025 13:16 , Обновлено: 03.12.2025

На предприятии «Брестэнерго» 3 декабря объяснили, что за громкие звуки периодически раздаются с территории Брестской ТЭЦ. По словам местных жителей, звук "похож на реактивный двигатель" и люди, далёкие от производственных процессов на предприятиях энергетики, вполне могут воспринять его как признак какой-то неполадки. Оказалось, всё как раз наоборот.

Брестские энергетики поспешили успокоить местных, заверив, что характерный громкий звук, наоборот, является “признаком безопасности, а не поломки”.

Специалисты пояснили, что его издают предохранительные клапаны - критически важные устройства, которые позволяют станции автоматически сбросить избыток пара, когда давление в системе достигает опасного предела.

Несмотря на то, что для стороннего наблюдателя этот стандартный технологический процесс может показаться пугающим, он является абсолютно штатным и не представляет какой-либо опасности для жителей близлежащих районов, а наоборот свидетельствует о том, что оборудование на станции работает стабильно и гарантирует бесперебойную подачу тепла в жилые дома.

“Брестская ТЭЦ— это сложный комплекс котлов и турбин, работающих под высоким давлением. Клапан, сбрасывая пар, защищает оборудование от разрушения. Его работа — аварийный сигнал, но это запланированная и безопасная процедура. Если клапан сработал, система защиты работает исправно”, -пояснили авторы Telegram-канала брестских энергетиков Brestenergo.Life.

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Кстати, на подобные громкие звуки, которые напоминают людям “шипение”, “хлопки” и даже “взрывы” периодически жалуются жители многих крупных городов, в которых тепло подаётся в крупных ТЭЦ. В частности, о “шумовом сопровождении работ” периодически предупреждают власти Минска, где одна их станций находится в пределах МКАД.

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