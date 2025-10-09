В Минскэнерго объяснили причины "шума" на ТЭЦ-3

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Опубликовано: 09.10.2025 19:51 , Обновлено: 09.10.2025

Минскэнерго сообщило вечером в четверг, 9 октября, что на ТЭЦ-3 действительно был шум, который мог напугать жителей близлежащих домов. Однако речи о взрывах, как где-то предположили в соцсетях, речи не идёт.

В организации заявили, что на Минской ТЭЦ-3 проходили “плановые операции по настройке и опробованию предохранительных клапанов на одном из энергетических котлоагрегатов станции”.

Там же уточнили, что предупреждали администрацию Заводского района Минска о возможном “шумовом сопровождении работ”.

«Минская ТЭЦ-3» функционирует в штатном режиме в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых и электрических нагрузок. Все идет по плану, РУП «Минскэнерго» продолжает обеспечивать город теплом!”, - пояснили в Минскэнерго.