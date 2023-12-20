Мэрия попросила жителей Барановичей не пугаться «хлопков» и «шипения». Что случилось?

Опубликовано: 20.12.2023 12:12 , Обновлено: 20.12.2023

О «громких шипящих звуках и хлопках» в ближайшие дни предупредило жителей Барановичей руководство городских теплосетей. Обращение к горожанам поместило на свой сайт.

Барановичские тепловые сети предупредили жителей города, что в четверг и пятницу – 21 и 22 декабря, на ТЭЦ запланировали «проверку настройки срабатывания предохранительных клапанов котлоагрегата». И что такой процесс будет сопровождаться громкими шипящими звуками и хлопками.

«Жителям и гостям города не стоит волноваться: все проходит под контролем, в штатном режиме», сообщили в ТЭЦ.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Минском ЖКХ начали “информационный” проект, который называется “Всему свое место”. В его рамках в подъездах многоквартирных домов столицы решили установить специальные ящики. Зачем?

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