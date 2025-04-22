Не нашли дом в первом списке? «Минскэнерго» дополнил график отключений горячей воды в столице
Ежегодная летняя «радость» — плановое отключение горячей воды для подготовки сетей к зиме — не за горами. «Минские тепловые сети» (филиал «Минскэнерго») опубликовали свой график отключений на май, дополнив ранее появившийся список от ГП «Минсккоммунтеплосеть».
Как сообщило РУП «Минскэнерго», первые отключения горячей воды в их зоне ответственности начнутся с 15 мая .
Предварительно до 28 мая без горячей воды останется большая часть «абонентов» предприятия.
С 26 мая по 8 июня горячая вода будет отсутствовать в Курасовщине, с 27 мая по 9 июня — в районе станции метро «Кунцевщина».
[info_b]Полный график отключений по адресам, обслуживаемым именно «Минскими тепловыми сетями», размещён на сайте предприятия.[/info_b]
Напомним, ещё раньше свой график (с началом отключений 14 мая ) опубликовало ГП «Минсккоммунтеплосеть». Он также доступен на их официальном сайте.
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Почему два списка? В Минске есть две организации, которые обслуживают тепловые сети. Каждая из них отвечает за свой участок и публикует отдельный график отключения горячей воды.
Чтобы узнать точную дату отключения горячей воды, жителям Минска, если они не уверены, какая организация обслуживает их дом, рекомендуется проверить оба ресурса и найти свой адрес в соответствующем списке.
Кстати, в Гомеле не так. Там предоставляют график отключений не по улицам и домам, а по районам теплосетей, во многом совпадающим с административными. Причём сразу на весь период испытаний и ремонтов — с середины мая до начала августа:
- Сельмашевский район : с 12 по 24 мая;
- Южный район (Новобелицкий) : с 26 мая по 7 июня;
- Западный район (Советский) : с 9 по 21 июня;
- Северный район (Железнодорожный и часть Центрального) ;
- Центральный район : с 21 июля по 2 августа.
Зачем отключают? Как всегда, официальная причина — подготовка тепловых сетей к следующему отопительному сезону, включающая гидравлические испытания и ремонты.
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