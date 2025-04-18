Готовить тазики? Минские коммунальщики назвали даты и адреса отключений горячей воды в мае

Опубликовано: 18.04.2025 20:28 , Обновлено: 19.04.2025

Как и всегда, в мае в Беларуси начнут традиционные отключения горячей воды в домах, чтобы подготовить теплосети к следующему осенне-зимнему периоду. Госпредприятие "Минсккоммунтеплосеть" назвало даты в мае и адреса в столице, где жителей временно лишат одного блага цивилизации.

Сразу отметим, что за отключение горячей воды в Минске отвечают два предприятия - “Минские тепловые сети” и уже названное “Минсккоммунтеплосеть”. У каждого свои адреса, на первом их еще не публиковали. Поэтому приводим информацию от “Минсккоммунтеплосети”.

Это организация запланировала 8 дат отключения горячей воды в мае: 14-го, 15-го, 19-го, 22-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го. Так, 14 мая должны отключить горячую воду у потребителей по адресам ул. Орловская, 76, пр-т Победителей, 12, 15-го - ул. Ангарская, 92, ул. Бумажкова 37А, 39 и пр., 26 мая - ул. Брестская, 66, ул. Казинца 39, 41, 43 и не только.

[info_b]С полным списком адресов и датами можно ознакомиться по [link href=“https://mkts.by/index.php/news/657-otklyuchenie-goryachego-vodosnabzheniya-v-mae-2025g” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

На сайте госпредприятия не написали, на сколько дней отключат воду. Но обычно это до 13-14 дней, то есть около двух недель. Организация запланировала провести профилактический ремонт оборудования теплоисточников и тепловых сетей перед работой осенью-зимой 2025-2026 гг.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минском городском жилищном хозяйстве 9 апреля объявили о начале массовых проверок жилых домов, которые сотрудники жилищно-эксплуатационных служб (ЖЭС) традиционно проводят весной и осенью. Узнали, что планируют проверять инспекторы и какие недостатки пообещали устранять “немедленно”.

Работники ЖКХ начали массовые проверки жилых многоэтажек в Минске. Зачем?