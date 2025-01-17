Опубликовано: 17.01.2025 21:14 , Обновлено: 17.01.2025

18 января в Беларуси ожидается «точно не январская» погода — должно немного потеплеть. Правда, ощутить в полной мере тепло, по прогнозам, помешает инверсия: на высоте 700-800 метров тёплый воздух не сможет достичь поверхности земли, будет охлаждаться и конденсироваться в слоистую облачность, «мешая солнечному прогреву».

Тем не менее солнце всё же должно «выглянуть» на севере и крайнем юго-западе страны, сообщил тг-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб».

Существенных осадков не предвидится, лишь по востоку местами возможны небольшие кратковременные дожди. Также местами ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный, умеренный до порывистого.

Температуры воздуха будут «точно не январскими». Причём по северу страны специалисты не исключили суточные рекорды максимальных температур.

Как сообщил Белгидромет, в субботу в Беларуси будет облачно, но с прояснениями. Погоду в этот день сформирует область повышенного атмосферного давления с тёплой и влажной воздушной массой.

Существенных осадков не ожидается, только днём местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет дуть с запада и северо-запада, умеренный, а утром и днём местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от −1°C до +4°C, а днём потеплеет до +2…+7°C. Атмосферное давление ночью будет падать, а днём — незначительно расти.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, будут ли в Беларуси крещенские морозы.

Синоптики кардинально изменили прогноз для Беларуси. Где ждать до +7°С, а когда готовиться к арктическому вторжению?