В Минсельхозе рассказали, почему посевную в Беларуси начали зимой

Опубликовано: 29.02.2024 12:39 , Обновлено: 29.02.2024

Посевная компания в Беларуси в 2024 году стартанула в феврале. Об этом Министерстве сельского хозяйства рассказал в своем телеграм-канале и назвали причину.

Как объяснили в ведомстве, многие полевые работы начали раньше обычного “из-за аномально теплой погоды”.

Первые уже прошли в Брестской области . В четырех восточных районах, невзирая на переувлажнённость почвы, начали посев овса.

“Малоритский — в однолетней группе на зеленый корм, Ивацевичский, Ганцевичский и Кобринский — на зерно”, — рассказали в Минсельхозе.

В Минской области на юге, в Слуцком, Солигорском и Стародорожском районах, посеяли уже 2,1 гектара трав. На подходе остальные регионы. Параллельно развернули и другие работы и начали “подкормку многолетних трав удобрениями.”, — отчитались в ведомстве.

В Гомельской области , несмотря на то, что она южнее Минской, полевые работы ещё не начаты. “Нет возможности”, — пояснили в облисполкоме. В Гродненской начавшиеся работы приостановлены:

“В Сморгонском районе подсеяли 70 гектаров трав и остановились. Из-за дождей в поля не заехать. Хотя подкормку трав и озимых культур ведем.”, — объяснили в ведомстве.

Могилевская область, как обычно, не спешит. Там из-за “климатических условий” полевые работы там всегда начинаются позже.

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