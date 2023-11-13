"Не боится крови" - В БООР рассказали, кого из белорусских охотников отправят в народное ополчение

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Опубликовано: 13.11.2023 16:44 , Обновлено: 13.11.2023

Члены Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) примут участие в любых действиях, направленных на защиту страны, если возникнет такая необходимость. Об этом в понедельник, 13 ноября, во время доклада главе государства во Дворце Независимости заявил председатель организации Игорь Шуневич.

Белорусские охотники будут входить в состав народного ополчения, которое формируется по территориальному принципу в малых населенных пунктах, сообщило российское агентство “Спутник”. «Члены Белорусского общества охотников и рыболовов при необходимости примут участие в защите государства», – заявил председатель БООР Игорь Шуневич.

По его мнению, охотники обладают необходимым стрелковым опытом, экипировкой и оборудованием (оптика, в том числе ночная, патроны, тепловизионное оснащение), чтобы со своим оружием участвовать в службе в народном ополчении.

«И самое главное – это человек, который не боится крови как минимум. Охотники, которые не будут призваны на службу в порядке, определенном военкоматами, безусловно, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства», – подытожил глава БООР.

Игорь Шуневич заверил, что желание защищать свою страну озвучивали сами охотники, которые понимают, что каждый владеющий оружием должен будет встать на защиту государства.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси решили создать ещё одно объединение охотников – только для женщин.

В Беларуси решили создать ещё одно объединение охотников – только для женщин

Кстати, БООР предложило награждать белорусских охотников, которые убьют зубров и не только.

«Опыт Африки» — БООР предложило награждать белорусских охотников, которые убьют зубров