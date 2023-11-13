"Опыт Африки" - БООР предложило награждать белорусских охотников, которые убьют зубров

Опубликовано: 13.11.2023 14:08 , Обновлено: 13.11.2023

Председатель государственного общественного объединения "Белорусского общества охотников и рыболовов" (БООР) Игорь Шуневич на докладе у Александра Лукашенко 13 ноября предложил награждать белорусских охотников драгоценными наградами. Для этого им надо будет убить на охоте определенные виды диких животных.

По словам Шуневича, БООР учредило знаки “Вялікая беларуская пяцёрка” и “Вялікая беларуская сямёрка”, чтобы популяризировать охоту в Беларуси.

Глава БООР похвалился, что знаки общества изготовили ювелиры с использованием драгоценных металлов - золота и серебра. По его словам, мужчинам, чтобы получить “семерку”, надо будет убить:

Лося,

Оленя,

Косулю,

Волка,

Кабана,

Зубра

и глухаря.

А женщинам, которым полагается “пятерка”, надо будет застрелить тех же животных из семёрки, кроме зубра и волка.

Игорь Шуневич утверждает, что БООР для учреждения наград использовало “опыт Африки”, передает пресс-служба Александра Лукашенко. По словам главы общества охотников, на том континенте среди охотников хорошо известна “большая африканская пятерка”, куда входят слон, носорог, леопард, лев и буйвол.

Охота на зубов в Беларуси дело недешовое. Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси, рассказал в эфире гостелеканала СТВ, что это трофейная, договорная охота.

“Охотпользователь предлагает, он всегда хочет цену повыше. Охотник пытается сэкономить. Это все договариваются. Но самые успешные до 45 тысяч евро доходили договора на добычу того же зубра”, - похвалился чиновник. Какая минимальная стоимость лицензии для убийства зубра - Александр Козорез не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, рассказал, что в 2023 году планируется сократить Красную книгу Беларуси.

«Мы в текущем году будем создавать новую Красную книгу Беларуси, 10-й выпуск. Уверен, что некоторые виды растений и животных будут исключены в связи с ростом их популяции», — сказал он.

По просьбе охотников? Минприроды решило сократить Красную книгу Беларуси