НЦЗПД потребовал удалить 5 млн фото клиентов одного белорусского банка

Опубликовано: 06.09.2024 13:07 , Обновлено: 06.09.2024

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) сообщили об удалении порядка 5 млн фото клиентов одного белорусского банка. По информации НЦЗПД, изображения получали при оформлении кредитов на потребительские нужды.

Как пояснили в центре, эта обработка фото не предусмотрена законодательством и проводилась без необходимого правового основания, то есть не нужна была для оформления кредитов.

В НЦЗПД отметили, что незаконную обработку персональных данных (ПД), к которым и относятся фото, в банке прекратили. Его название не указали.

В центре также напомнили белорусам, что никто не может требовать несоответствующий целям обработки ПД объем информации.

[info_b]Подробнее об обработке персональных данных, их сборе, правах субъекта ПД и не только можно прочитать в законе “О защите персональных данных”, принятом в Беларуси в 2021 году.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что в НЦЗПД рассказали, что мошенники получили доступ к более чем 300 тыс. строк одного белорусского интернет-магазина. Среди прочей информации там были персональные данные покупателей. Их призвали «проявлять осторожность», если будут звонить с неизвестных номеров, особенно в мессенджерах.

Мошенники получили доступ к данным клиентов белорусского интернет-магазина. Кому могут начать звонить?

Также мы писали, что в 2024 году в интернет, по информации директора НЦЗПД Андрея Гаева, утекли данные одного миллиона белорусов, которые были клиентами компании, занимающейся перевозками. В целом же, по словам Гаева, «больше половины несанкционированно утекшей в Сеть информации» связано с фирмами, которые оказывают различные услуги, в том числе медицинские, транспортные, в сфере питания.

В НЦЗПД сообщили, что в 2024 году в Сеть утекли данные 1 млн белорусов