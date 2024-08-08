Мошенники получили доступ к данным клиентов белорусского интернет-магазина. Кому могут начать звонить?

Опубликовано: 08.08.2024 19:41 , Обновлено: 25.04.2025

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) Беларуси сообщили, что мошенники получили доступ к более чем 300 тыс. строк интернет-магазина belbazar24.by (ЧТУП «Модный магазин»). Среди прочей информации там были персональные данные покупателей.

Как рассказали в НЦЗПД, центр потребовал от интернет-магазина сообщить об утечке всем клиентам, чьи данные стали доступны злоумышленникам.

Также там призвали покупателей торговой площадки “проявлять осторожность”, если им будут звонить с неизвестных номеров, особенно в мессенджерах, и тем более не сообщать незнакомцам свои паспортные данные, коды из SMS, информацию о располагаемых денежных средствах. Кроме того, нельзя скачивать различные приложения по их просьбе.

В НЦЗПД напомнили белорусам, что аферисты представляются чаще всего сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в 2024 году в интернет, по информации директора НЦЗПД Андрея Гаева, утекли данные одного миллиона белорусов, которые были клиентами одной компании, занимающейся перевозками. В целом же, по словам Гаева, «больше половины несанкционированно утекшей в Сеть информации» связано с фирмами, которые оказывают различные услуги, в том числе медицинские, транспортные, в сфере питания.

В НЦЗПД сообщили, что в 2024 году в Сеть утекли данные 1 млн белорусов

Также мы писали, как в НЦЗПД предупредил белорусских предпринимателей об административной ответственности за “холодные звонки”. По информации центра, в стране участились случаи, когда людям звонят с незнакомых номеров, просят ответить на пару вопросов и получить подарок или же прийти на якобы бесплатную презентацию.

Штраф до 4000 рублей. В НЦПД предупредили предпринимателей за «холодные звонки» белорусам