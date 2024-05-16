В НЦЗПД сообщили, что в 2024 году в Сеть утекли данные 1 млн белорусов

Опубликовано: 16.05.2024 20:59 , Обновлено: 16.05.2024

Директор Национального центра защиты персональных данных (НЦЗПД) Беларуси Андрей Гаев рассказал, что в этом году в Сеть утекли данные 1 млн белорусов, которые были клиентами одной компании, занимающейся перевозками.

Более подробных деталей Гаев не привел, как и не указал название фирмы. В целом же, по его словам, “больше половины несанкционированно утекшей в Сеть информации” связано с компаниями, которые оказывают различные услуги, в том числе медицинские, транспортные, в сфере питания.

Директор НЦЗПД рассказал, что центр в 2024 году забрал из деятельности организаций порядка 9,5 млн единиц информации о гражданах Беларуси, которую обрабатывали без необходимых на то правовых оснований. Гаев пояснил, что это те сведения, которые не попали в Сеть и которые обрабатывались фирмами незаконно.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белоруска пожаловалась на публикацию на сайте районной газеты новостей, где писали ФИО и даты рождения младенцев. В НЦЗПД пояснили, что размещение такой информации является распространением персональных данных без надлежащих правовых оснований.

Белоруска потребовала от ЗАГСа и «районки» перестать публиковать имена и даты новорожденных. Что ответили в НЦЗПД?