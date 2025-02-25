Отмечать белорусов в розыгрышах в Instagram — незаконно? НЦЗПД предупредил, что грозит

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Опубликовано: 25.02.2025 11:32 , Обновлено: 25.02.2025

В Национальный центр защиты персональных данных (НЦПЗД) обратился один из белорусов, которого не устроило, что его друзья постоянно отмечают его в комментариях к розыгрышам в Instagram. По словам мужчины, своё согласие он на это не давал. Сотрудники Центра рассказали, законны ли вообще такие действия и что можно сделать в подобной ситуации.

Оказывается, никнейм пользователя в социальных сетях — это тоже персональные данные, распространять которые нельзя. Однако этого легко можно избежать, если произвести следующие действия, которые обезопасят вас и не позволят друзьям отмечать ваш аккаунт:

Зайдите в приложение Instagram. Нажмите на иконку своего профиля в правом нижнем углу экрана, а затем — на три линии (меню) в правом верхнем углу экрана. В меню «Настройки и действия» в разделе «Взаимодействие с вами» перейдите в блок «Метки и упоминания». В этом разделе вы можете выбрать, кто может отмечать вас на своих фото и видео Reels, а такж разрешить или запретить упоминания в историях, комментариях, публикациях и прямых эфирах.

Кроме того, в Центре рассказали, что в ходе мониторинга выявили несколько Instagram-аккаунтов операторов, которые нарушили законодательство о персональных данных, организуя подобные розыгрыши. Поскольку согласие людей на это не давалось, обработка их личной информации осуществлялась без законных оснований.

“Операторам, нарушившим закон, направлены разъяснения о необходимости устранения замечаний. Центр также напоминает гражданам о том, что сохранение и защита персональных данных – это сфера внимания как организаций, так и самих пользователей”, — обратили внимание в НЦЗПД.

Что грозит?

Согласно ст. 23.7 КоАП РБ, за распространение персональных данных предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 200 БВ (8400 рублей). Она может наступить за незаконный сбор, обработку, хранение или предоставление личной информации человека, за нарушение его прав, умышленное распространение и т.д.

В случае, если незаконные действия причинили существенный вред или тяжкие последствия, нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 203-1 УК РБ. Согласно ей, человека могут посадить в тюрьму сроком до 5 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальный центр защиты персональных данных Беларуси поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта).

В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей. А это законно?