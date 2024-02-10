Белорус показал, как сделать дорожку не скользкой с помощью ... воды

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Опубликовано: 10.02.2024 10:32 , Обновлено: 10.02.2024

Во многих районах Беларуси в последнее время стала актуальной проблема скользких дорожек. Чтобы не падать в собственном дворе, кто-то начал посыпать наледи песком, кто-то — солью. Однако один белорус показал, как решить проблему, используя холодную воду и снег.

Согласно его методу, все, что нужно, чтобы не скользить во дворе — это следовать простой инструкции:

Сначала полейте всю поверхность дорожки холодной водой. Затем сверху посыпьте их снегом.

Мужчина объяснил, что снег примерзнет и можно уже ходить не по льду, а по этому самому шершавому снегу.

Ранее Телеграф писал, что погода зимой в Беларуси — всегда приключение. Иногда уже в ноябре тротуары превращаются в каток, и многие начинают мечтать о ледоступах. Скользкая обувь может стать причиной падения и привести к травме. Но есть способы приспособить ботинки или сапоги к передвижению по льду, чтобы чувствовать себя в гололёд уверенно.

Используя подручные средства, в домашних условиях любой человек может превратить подошву любимых зимних ботинок или сапожек в антигололедный протектор.

Что делать, если зимой скользит обувь? Нашли бюджетных или бесплатных 6 вариантов решения проблемы