Когда за уборку снега белорусам грозит штраф до 210 рублей? Адвокат объяснил

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.01.2025 15:23 , Обновлено: 07.01.2025

Несмотря на то, что в последние годы зима в Беларуси какая-то неправильная, ожидать от погоды можно чего угодно. Вот и снег, оказывается, нужно убирать по правилам. Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв рассказал, что отдельных нормативов для этого не предусмотрено, однако есть нюанс, из-за которого можно нарваться на штраф.

По словам эксперта, если вы живёте в частном доме, лучше всего сгребать снег к углам участка или к забору. При этом, например, сбрасывать его к соседям запрещено, так как могут возникнуть “негативные последствия”. Адвокат объяснил: собственник соседнего участка имеет право потребовать компенсацию затрат по расчистке своей территории, если вы накидали ему лишнего. Однако это ещё не всё.

Если вдруг вы сбрасывали снег на дороги общего пользования, что впоследствии затруднило проезд автомобилям, в том числе экстренных служб (милиции, скорой и т.д.), вас могут привлечь к административной ответственности. Согласно ст. 18.29 КоАП РБ, повреждение, загрязнение либо загромождение автомобильной дороги, полосы отвода, а равно погрузка и выгрузка груза на проезжей части грозят штрафом от 2 до 5 БВ (от 84 до 210 рублей).

[info_b]Напомним, с 1 января 2025 года базовая величина в Беларуси выросла на 2 рубля и теперь составляет не 40, а 42 рубля.[/info_b]

Куда зимой выбрасывать мусор?

В свою очередь твёрдые коммунальные отходы должны складироваться в специально отведённом месте – на контейнерной площадке. Нельзя закапывать такой мусор в сугробах на даче или хранить где-либо ещё. Подобные действия могут расценить как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Согласно ст. 16.1 КоАП РБ, за это белорусам грозит штраф до 20 БВ (840 рублей), передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что, учитывая погоду за окном и прогнозы синоптиков, санки и лыжи этой зимой могут не пригодиться. Однако исключать такую возможность не стоит. В связи с этим в Межрегиональной ассоциации перевозчиков рассказали, нужно ли платить белорусам за провоз “зимнего” инвентаря в автобусах и маршрутках.

Нужно ли платить за санки и лыжи в маршрутках? В МАП Беларуси объяснили