В Беларуси начали продавать клубнику по 2 рубля. Где купить?

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Опубликовано: 22.06.2023 11:41 , Обновлено: 22.06.2023

В Беларуси в самом разгаре "клубничный сезон". Стоимость клубники начала постепенно снижаться, и белорусы, планирующие запастись этой сладкой ягодой на зиму, ждут, когда цены упадут пониже, чтобы не просто "отвести душу", полакомившись свежей клубничкой, а купить сразу и много. Между тем, пользователи интернета сообщили, что на одном из рынков клубнику уже продают по 2 рубля за килограмм. Где можно купить по такой низкой цене?

Пользователь TikTok под ником @andrestyle7 накануне выложил видео с рынка “Новый Лебяжий” в деревне Таборы под Минском. Как утверждает автор видео, самая дешёвая клубника, которую там можно было найти 20 июня, продаётся по 2 рубля за килограмм. При этом уточняется, что цена - отптовая.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7245265169703045894?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Андрей” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Андрей [/link]

Впрочем, некоторые пользователи усомнились в правдивости указанных цен. Кто-то утверждал, что это - цены прошлого года, кто-то даже заявил, что “из-за таких видосов только зря туда съездил”, а такой дешёвой клубники не нашёл.

В Instagram на страничке рынка в Таборах в еженедельном обзоре цен, который публикуют по пятницам, самая низкая цена на клубнику была указана на уровне 5,9 рубля. Однако, отметим, что в пиковый период цены на сезонные ягоды меняются, как правило, ежедневно.

Между тем, журналисты агентства “Минск-Новости” в минувшие выходные прогулялись по популярному у минчан Комаровскому рынку, сравнив цены на клубнику и другие летние ягоды и фрукты. Оказалось, что цена на клубнику у разных продавцов отличается порой в разы и колеблется от 6 до 15 рублей.

Однако, уже в начале недели, как сообщили читатели Телеграфа, на городских рынках клубнику (пусть не отборную, но вполне пригодную для консервации) можно было найти уже по более демократичной цене - за 4 рубля за кило.

Что касается других ягод и фруктов, то за кило черешни в выходные на минской Комаровке просили от 11 до 20 рублей, за испанскую голубику - от 25 до 70 рублей, за малину - от 10 до 15 рублей (за небольшой лоток), за ежевику - не менее 20 рублей.

Цены на нектарины, персики и абрикосы также постепенно идут вниз, однако цены, в зависимости от сорта могут отличаться в разы. Так, в выходные килограмм нектаринов и персиков продавали за 6,5 -35 рублей, абрикосы - за 2,8 - 20 рублей, виноград - за 8,5, и за 25 рублей.

Арбузы на минской Комаровке также уже есть в продаже, несмотря на то что сезон еще не наступил. Цена на них варьируется от 3 до 6 рублей.