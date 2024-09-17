"Нас подделывают" - Минлесхоз предупредил белорусов о фейковых сайтах по продаже домокомплектов

Опубликовано: 17.09.2024 21:46 , Обновлено: 18.09.2024

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси сообщили, что сайт торговой площадки по продаже деревянных домокомплектов для белорусов стали подделывать, и призвали обращаться для консультаций только на настоящий сайт.

“Если нас подделывают, значит, мы стали брендом! Друзья, наши торговые площадки “Лесной домик” стали “клонировать” в интернете. И размещать на всякого рода обзорах некорректную информацию”, - заявили в Минлесхозе.

И привели в качестве примера адрес одного такого фейкового сайта: [link href=“https://archiline.by/index.pl?act=NEWSSHOW&id=2023072101” rel=“nofollow”] archiline.by/index.pl?act=NEWSSHOW&id=2023072101 [/link]. В ведомстве подчеркнули, что этот ресурс никак не связан с организациями Минлесхоза и, соответственно, ассортиментом настоящей торговой площадки.

Вот ее сайт: [link href=“https://lesnoidom.by/” rel=“nofollow”] lesnoidom.by [/link]. “Если вы хотите быть уверенными в покупке и качестве своего домика мечты, обращайтесь за консультацией на настоящие торговые площадки”, - добавили в министерстве.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Копыльском опытном лесхозе рассказали, какие деревянные домокомплекты предлагают купить белорусам, какой пользуется “наибольшей популярностью”, показали, как он выглядит, и назвали цену. Так, белорусские лесхозы предлагают пять вариантов деревянных домокомплектов. Стоимость начинается от 18 тыс. рублей.

В Минлесхозе показали, как выглядит самый популярный у белорусов деревянный домокомплект. Сколько стоит?

Также мы писали, что министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, почему в ведомстве не хотят собственноручно собирать деревянные дома, которые продают белорусам. По словам Кулика, срубы передают населению с инструкцией по сборке, а процессом занимаются либо сами граждане, либо нанимают частников.

На вопрос о том, не намерены ли этим заняться напрямую в Минлесхозе, Кулик ответил, что в ведомстве «думали над этим» и «обсуждали такой вариант в правительстве».

«Мы думали над этим» — В Минлесхозе рассказали, почему не хотят собирать деревянные дома, которые продают белорусам