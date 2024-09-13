"Мы думали над этим" — В Минлесхозе рассказали, почему не хотят собирать деревянные дома, которые продают белорусам

Опубликовано: 13.09.2024 21:07 , Обновлено: 13.09.2024

Министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, почему в Минлесхозе не хотят собственноручно собирать деревянные дома, которые продают белорусам. Напомним, проект по реализации домокомплектов появился в ответ на поручение Лукашенко об удешевлении строительства жилья на селе, в том числе из древесины.

Цены на такие домокомплекты разнятся в зависимости от составляющих и находятся в пределах 18-70 тысяч белорусских рублей. Однако на сегодняшний день их сборка не включена в обязанность Минлесхоза.

Тем не менее, министр обратил внимание, что срубы передаются населению с инструкцией по сборке — процессом занимаются либо сами граждане, либо нанимают частников. На вопрос о том, не намерены ли этим заняться напрямую в Минлесхозе, Кулик ответил, что в ведомстве “думали над этим” и “обсуждали такой вариант в правительстве”.

“Пока решили повременить. Допустим, можно на базе какого-то лесхоза создать бригаду, но ведь работать придётся по всей стране! Командировки, плата за размещение — в конечном счёте стоимость услуг может выйти дороже, чем вызвать двух предпринимателей из ближайшей деревни или райцентра”, — отметил Александр Кулик.

По его словам, люди “сами хотят попробовать, как это делали наши отцы и деды”. Если же нет, то на помощь всегда готовы прийти индивидуальные предприниматели, которые в комплексе оказывают ряд услуг: заливают фундамент, помогают собирать, делают крышу, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”,

“Мы готовы подсказать им нюансы сборки, чтобы всё было идеально. Потому как от некачественно оказанных услуг может пострадать впечатление от нашей продукции”, — дополнил Александр Кулик.

К слову, ранее министр предложил увеличить размер льготного кредита на приобретение деревянных домокомплектов. Напомним, на сегодняшний день их можно купить по кредитной программе “На родныя тавары”, которую под 4% выдаёт “Беларусбанк”.

Минлесхоз предложил увеличить сумму льготного кредита на деревянные домокомплекты для белорусов. На сколько? Кроме того, Минлесхоз сообщил об открытии новой фирменной точки продаж, уже 17-ой по счёту. Торговая площадка “Лесной домик” появилась в Полоцке Витебской области. В ассортименте помимо стройматериалов, деревянных товаров для дома и даров леса производства местных лесхозов оказался один любопытный товар — двухэтажный деревянный дом стоимостью порядка 3 тысяч рублей.

Минлесхоз предложил белорусам деревянные дома за 3 тыс. рублей. Но есть нюанс