В Минлесхозе показали, как выглядит самый популярный у белорусов деревянный домокомплект. Сколько стоит?

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Опубликовано: 28.08.2024 14:28 , Обновлено: 28.08.2024

В Копыльском опытном лесхозе рассказали, какие деревянные домокомплекты предлагают купить белорусам, какой пользуется "наибольшей популярностью", показали, как он выглядит, и назвали цену.

По словам начальника торговой сети Копыльского опытного лесхоза Вероники Покуть, белорусские лесхозы предлагают пять вариантов бюджетных деревянных домокомплектов. Стоимость начинается от 18 тыс. рублей.

Домокомплект № 5 за 18 тыс. рублей / Фото: lesnoidom.by

За эти деньги, продолжила Покуть, можно купить домокомплект № 5 из оцилиндрованной древесины площадью 35 кв.м. “За 70 тыс. [рублей] у клиента будет сруб из полубруса технической сушки площадью 90 кв.м. Это домокомплект №1”, - передало слова начальника торговой сети агентство БелТА.

Домокомплект № 1 за 70 тыс. рублей / Фото: lesnoidom.by

Вот что входит в этот домокомплект:

сруб,

стропильная система,

лаги,

балки,

обрешетка,

пол,

потолок.

Домокомплект № 1 за 70 тыс. рублей / Фото: lesnoidom.by

Необходимо будет установить окна, двери - и тогда можно заселяться, отметила Покуть. Ну, а “наибольшей популярностью”, с ее слов, пользуется домокоплект №4 за 30 тыс. рублей. Это сруб из сосны площадью 98 кв.м плюс стропильная система. Однако фундамент, крышу, окна и двери нужно будет покупать отдельно.

Домокомплект № 4 за 30 тыс. рублей / Фото: lesnoidom.by

План домокомплекта № 4 за 30 тыс. рублей / Фото: lesnoidom.by

“Это дом из оцилиндрованной древесины естественной влажности, ему нужно дать время устояться: полтора - два года. Только после этого клиент может устанавливать окна, двери, производить дополнительные работы по дому”, - пояснила представитель Копыльского опытного лесхоза.

Домокомплект № 4 за 30 тыс. рублей / Фото: lesnoidom.by

[info_b]Посмотреть на все деревянные домокомплекты можно здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о двухэтажном деревянном доме стоимостью порядка 3 тыс. рублей, который предложили купить на торговой площадке “Лесной домик” в Полоцке.

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Также мы писали, что министр лесного хозяйства Александр Кулик в июле 2024 года пообещал, что к осени заниматься производством деревянных домокомплектов в Беларуси должны будут в общей сложности 32 предприятия.

Глава ведомства заявил, что сейчас «спрос на домокомплекты растет», объяснив это в том числе тем, что весной 2024-го их включили в перечень льготного кредитования (дома теперь можно приобрести в кредит под 4% годовых).

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