В Минлесхозе показали, как выглядит самый популярный у белорусов деревянный домокомплект. Сколько стоит?
В Копыльском опытном лесхозе рассказали, какие деревянные домокомплекты предлагают купить белорусам, какой пользуется "наибольшей популярностью", показали, как он выглядит, и назвали цену.
По словам начальника торговой сети Копыльского опытного лесхоза Вероники Покуть, белорусские лесхозы предлагают пять вариантов бюджетных деревянных домокомплектов. Стоимость начинается от 18 тыс. рублей.
За эти деньги, продолжила Покуть, можно купить домокомплект № 5 из оцилиндрованной древесины площадью 35 кв.м. “За 70 тыс. [рублей] у клиента будет сруб из полубруса технической сушки площадью 90 кв.м. Это домокомплект №1”, - передало слова начальника торговой сети агентство БелТА.
Вот что входит в этот домокомплект:
- сруб,
- стропильная система,
- лаги,
- балки,
- обрешетка,
- пол,
- потолок.
Необходимо будет установить окна, двери - и тогда можно заселяться, отметила Покуть. Ну, а “наибольшей популярностью”, с ее слов, пользуется домокоплект №4 за 30 тыс. рублей. Это сруб из сосны площадью 98 кв.м плюс стропильная система. Однако фундамент, крышу, окна и двери нужно будет покупать отдельно.
“Это дом из оцилиндрованной древесины естественной влажности, ему нужно дать время устояться: полтора - два года. Только после этого клиент может устанавливать окна, двери, производить дополнительные работы по дому”, - пояснила представитель Копыльского опытного лесхоза.
[info_b]Посмотреть на все деревянные домокомплекты можно здесь.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказывал о двухэтажном деревянном доме стоимостью порядка 3 тыс. рублей, который предложили купить на торговой площадке “Лесной домик” в Полоцке.
Минлесхоз предложил белорусам деревянные дома за 3 тыс. рублей. Но есть нюанс
Также мы писали, что министр лесного хозяйства Александр Кулик в июле 2024 года пообещал, что к осени заниматься производством деревянных домокомплектов в Беларуси должны будут в общей сложности 32 предприятия.
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