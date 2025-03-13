"Нарушения в 77% объектах" - Санэпидслужба проверила детские развлекательные центры в Минске. Что нашла?

Опубликовано: 13.03.2025 15:40 , Обновлено: 13.03.2025

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы в феврале проверили 13 детских развлекательных центров из 20 работающих в крупных торговых центрах Минска. В столичном городском центре гигиены и эпидемиологии утверждают, что нашли нарушения в 10 центрах (77% от проверенных).

Типичными нарушениями в ведомстве [link href=“https://t.me/mgcgie/882” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] следующие:

несоблюдение требований к обработке (мойке, дезинфекции) игрового оборудования и дезинфекции,

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, оборудования, инвентаря.

В таких центрах можно еще и поесть. И по питанию специалисты нашли такие нарушения:

несоблюдение условий хранения сырья и продуктов,

отсутствие медсправок о состоянии здоровья персонала с отметками о прохождении гигиенического обучения.

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии “настоятельно” порекомендовали родителям при посещении фудкортов обращать внимание на:

Санитарное состояние территории фудкорта, чистоту там в частности. Состояние полов, стен, потолков, они должны быть без механических дефектов и следов плесени. Покрытие посуды (важно, чтобы не было сколов, отбитых краев, трещин, деформаций и пр.). Использование одноразовых перчаток работниками, контактирующими с едой. Установку контейнеров для мусора (они не должны быть заполненными доверху). Чистоту одежды работников.

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Также в ведомстве поделились правилами поведения на фудкортах:

не мешать другим людям: соблюдать личное пространство посетителей, не создавать шум и не отвлекать их от еды,

убирать за собой после еды,

пользоваться столовыми приборами,

перед едой обязательно помыть руки.

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ приостановил работу магазина торговой сети «Алми» в Светлогорске Гомельской области. В ведомстве утверждают, что в торговой точке создали «угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей».

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