"Создана угроза вреда жизни" - МАРТ приостановил работу магазина известной торговой сети в Светлогорске

Опубликовано: 05.03.2025 14:05 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило работу магазина торговой сети "Алми" в Светлогорске Гомельской области. В ведомстве утверждают, что в торговой точке создали "угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей".

В частности, по данным МАРТ, в этом магазине продавали 12 наименований продовольственных товаров с истекшими сроками годности на сумму более 200 рублей, причем срок годности некоторых продуктов истек почти месяц назад.

По требованию контролеров ведомства “просрочку” убрали с продажи, а работу магазина приостановили до устранения всех нарушений. Информацию о них, как [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/mart-priostanovlena-deyatelnost-magazina-almi-v-svetlogorske/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в МАРТ, передали в органы исполнительной власти.

Еще в министерстве сказали, что ЗАО “Юнифуд”, которому и принадлежат магазины “Алми”, сообщили о проверке 23 января, а ревизию начали 27 февраля. “Целого месяца было недостаточно ЗАО «Юнифуд», чтобы подготовиться к выборочной проверке”, - пожаловались в МАРТ.

Представители ЗАО “Юнифуд” информацию ведомства не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники МАРТ пришли с проверкой в магазины торговой сети “Соседи” в разных городах Беларуси. В ведомстве рассказали, что же нашли специалисты в торговых точках.

Не только просрочка. МАРТ проверил магазины известной белорусской торговой сети