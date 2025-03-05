"Создана угроза вреда жизни" - МАРТ приостановил работу магазина известной торговой сети в Светлогорске
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило работу магазина торговой сети "Алми" в Светлогорске Гомельской области. В ведомстве утверждают, что в торговой точке создали "угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей".
В частности, по данным МАРТ, в этом магазине продавали 12 наименований продовольственных товаров с истекшими сроками годности на сумму более 200 рублей, причем срок годности некоторых продуктов истек почти месяц назад.
По требованию контролеров ведомства “просрочку” убрали с продажи, а работу магазина приостановили до устранения всех нарушений. Информацию о них, как [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/mart-priostanovlena-deyatelnost-magazina-almi-v-svetlogorske/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в МАРТ, передали в органы исполнительной власти.
Еще в министерстве сказали, что ЗАО “Юнифуд”, которому и принадлежат магазины “Алми”, сообщили о проверке 23 января, а ревизию начали 27 февраля. “Целого месяца было недостаточно ЗАО «Юнифуд», чтобы подготовиться к выборочной проверке”, - пожаловались в МАРТ.
Представители ЗАО “Юнифуд” информацию ведомства не комментировали.
Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники МАРТ пришли с проверкой в магазины торговой сети “Соседи” в разных городах Беларуси. В ведомстве рассказали, что же нашли специалисты в торговых точках.
Не только просрочка. МАРТ проверил магазины известной белорусской торговой сети