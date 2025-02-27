"Нарушения в каждом объекте" - МАРТ Беларуси проверил магазины сети "Хит!"

Опубликовано: 27.02.2025 18:10 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси проверило магазины торговой сети "Хит!" во всех областях и Минске. В ведомстве утверждают, что нашли нарушения во всех проверенных магазинах. Журналист Telegraf.news посмотрел, о чем именно речь.

“Нарушения правил торговли установлены во всех объектах, подвергнутых мониторингу, в каждом втором предлагались к реализации товары с истекшими сроками годности”, - [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/tsena-kachestvo-/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] в МАРТ.

Там сообщили, что в магазине “Хит!” в Гомеле, например, сняли с продажи 38 хлебобулочных изделий производства компании «ЭлитПартнер», около 4 кг импортной “кондитерки” и не только.

А вот какие нарушения МАРТ выделил по результатам проверки в целом:

несоблюдение перечня товаров, которые обязаны продавать в магазине (свыше 70% проверенных точек),

продажа товаров без необходимой и достоверной информации,

отсутствие или “ненадлежащее оформление” ценников,

продажа свежих овощей с “признаками недоброкачественности” (в чем именно была “недоброкачественность”, не уточнили),

использование весов, которые не прошли своевременную государственную поверку.

Не только просрочка. МАРТ проверил магазины известной белорусской торговой сети

Работники министерства потребовали устранить нарушения и запретили продавать продукты с истекшим сроком годности.

[info_b]Торговая сеть “Хит!” принадлежит ООО “Евроторг”. По данным Торгового реестра, в Беларуси компания открыла больше 1,1 тыс. магазинов. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ провел “контрольно-аналитические мероприятия” торговой сети “Копеечка”, которая принадлежит ЗАО “Доброном”. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе мониторинга обнаружили нарушения в 96% проверенных магазинов.

МАРТ нашёл нарушения в 96% проверенных магазинах сети «Копеечка»