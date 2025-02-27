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"Нарушения в каждом объекте" - МАРТ Беларуси проверил магазины сети "Хит!"

"Нарушения в каждом объекте" - МАРТ Беларуси проверил магазины сети "Хит!"
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси проверило магазины торговой сети "Хит!" во всех областях и Минске. В ведомстве утверждают, что нашли нарушения во всех проверенных магазинах. Журналист Telegraf.news посмотрел, о чем именно речь.

“Нарушения правил торговли установлены во всех объектах, подвергнутых мониторингу, в каждом втором предлагались к реализации товары с истекшими сроками годности”, - [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/tsena-kachestvo-/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] в МАРТ.

Там сообщили, что в магазине “Хит!” в Гомеле, например, сняли с продажи 38 хлебобулочных изделий производства  компании «ЭлитПартнер», около 4 кг импортной “кондитерки” и не только.

А вот какие нарушения МАРТ выделил по результатам проверки в целом:

  • несоблюдение перечня товаров, которые обязаны продавать в магазине (свыше 70% проверенных точек),
  • продажа товаров без необходимой и достоверной информации,
  • отсутствие или “ненадлежащее оформление” ценников,
  • продажа свежих овощей с “признаками недоброкачественности” (в чем именно была “недоброкачественность”, не уточнили),
  • использование весов, которые не прошли своевременную государственную поверку.

Не только просрочка. МАРТ проверил магазины известной белорусской торговой сети

Работники министерства потребовали устранить нарушения и запретили продавать продукты с истекшим сроком годности.

[info_b]Торговая сеть “Хит!” принадлежит ООО “Евроторг”. По данным Торгового реестра, в Беларуси компания открыла больше 1,1 тыс. магазинов. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ провел “контрольно-аналитические мероприятия” торговой сети “Копеечка”, которая принадлежит ЗАО “Доброном”. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе мониторинга обнаружили нарушения в 96% проверенных магазинов.

МАРТ нашёл нарушения в 96% проверенных магазинах сети «Копеечка»

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