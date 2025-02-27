"Нарушения в каждом объекте" - МАРТ Беларуси проверил магазины сети "Хит!"
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси проверило магазины торговой сети "Хит!" во всех областях и Минске. В ведомстве утверждают, что нашли нарушения во всех проверенных магазинах. Журналист Telegraf.news посмотрел, о чем именно речь.
“Нарушения правил торговли установлены во всех объектах, подвергнутых мониторингу, в каждом втором предлагались к реализации товары с истекшими сроками годности”, - [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/tsena-kachestvo-/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] в МАРТ.
Там сообщили, что в магазине “Хит!” в Гомеле, например, сняли с продажи 38 хлебобулочных изделий производства компании «ЭлитПартнер», около 4 кг импортной “кондитерки” и не только.
А вот какие нарушения МАРТ выделил по результатам проверки в целом:
- несоблюдение перечня товаров, которые обязаны продавать в магазине (свыше 70% проверенных точек),
- продажа товаров без необходимой и достоверной информации,
- отсутствие или “ненадлежащее оформление” ценников,
- продажа свежих овощей с “признаками недоброкачественности” (в чем именно была “недоброкачественность”, не уточнили),
- использование весов, которые не прошли своевременную государственную поверку.
Не только просрочка. МАРТ проверил магазины известной белорусской торговой сети
Работники министерства потребовали устранить нарушения и запретили продавать продукты с истекшим сроком годности.
[info_b]Торговая сеть “Хит!” принадлежит ООО “Евроторг”. По данным Торгового реестра, в Беларуси компания открыла больше 1,1 тыс. магазинов. [/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ провел “контрольно-аналитические мероприятия” торговой сети “Копеечка”, которая принадлежит ЗАО “Доброном”. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе мониторинга обнаружили нарушения в 96% проверенных магазинов.
МАРТ нашёл нарушения в 96% проверенных магазинах сети «Копеечка»