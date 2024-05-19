"Налило под самый капот" — Белорусы поделились видеороликами потопа в Минске

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Опубликовано: 19.05.2024 10:11 , Обновлено: 19.05.2024

В субботу некоторые районы столицы изрядно подтопило — погода внесла свои коррективы в планы белорусов. Жители и гости Минска поделились видеороликами, на которых автомобили не едут, а буквально плывут. Правда, многие писали, что в других микрорайонах светило солнце и не было даже намёка на дождь.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Tu8fV8QO0Lg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fauto.onliner.by%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

Ранее Telegraf.news писал, что первая половина мая не особо радовала белорусов тёплой погодой. Мы с вами пережили сильный ветер, заморозки и даже мокрый снег. Однако синоптики пообещали, что третья декада последнего месяца весны всё изменит, и в Беларусь наконец-то придёт лето. Правда, без сюрпризов тоже не обойдётся.

По данным Белгидромета, в понедельник, 20 мая, погоду в Республике будет определять «тёплая неустойчивая воздушная масса». Это значит, что нас с вами ждёт переменная облачность, преимущественно без осадков. А вот днём на большей части территории пройдут кратковременные дожди и грозы. Минимальная температура ночью в понедельник составит +6..+12°С, а днём столбик термометра поднимется до +21..+26°С.

«Видимость до полукилометра» — Синоптики рассказали, принесёт ли белорусам тепло «неустойчивая воздушная масса»